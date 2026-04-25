"Хохол швайне зіг хайль!": Опубліковані аудіо стрільця під час теракту в Києві

Офіс генерального прокурора України повідомив, що слідство встановило повну хронологію теракту в Києві, які відбувся 18 квітня та забрав життя 7 людей. Окрім того, вдалося сформувати детальний портрет особистості стрільця.
Головні тези:
- Нападник вибірково попереджав окремих перехожих, щоб ті тікали, “бо зараз буде стрілянина”.
- Усі свої дії чоловік виправдовував «самозахистом» від нібито групового нападу чотирьох осіб біля під’їзду, стверджуючи, що на нього «наїхав молодняк разом із бабами».
Теракт у Києві — опубліковані аудіо нападника
Попри те, що стрілець притягувався до кримінальної відповідальності, він мав у своєму розпорядженні два зареєстровані карабіни та травматичний пістолет.
Як вдалося дізнатися, останній дозвіл на зброю він отримав на підставі нібито журналістського посвідчення, виданого однією з громадських організацій.
Після того, як було проаналізовано вміст мобільного телефону злочинця, стало зрозуміло, що він ретельно готувався до теракту. До прикладу, вдома нападник відпрацьовував навички швидкого приведення зброї в бойову готовність та прицільної стрільби.
Стрілець ненавидів свого сусіда, якого зневажливо називав «директором шостого» — саме він був першою жертвою нападу.
Теракт 18 квітня розпочався із суперечки через домофон, який вбивця відремонтував особисто, однак після цього деякі мешканці не могли потрапити до будинку.
