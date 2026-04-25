"Хохол швайне зіг хайль!": Опубліковані аудіо стрільця під час теракту в Києві

Офіс генерального прокурора України повідомив, що слідство встановило повну хронологію теракту в Києві, які відбувся 18 квітня та забрав життя 7 людей. Окрім того, вдалося сформувати детальний портрет особистості стрільця.

Теракт у Києві — опубліковані аудіо нападника

Чоловік — уродженець москви, 1968 р. н., військовий пенсіонер. У період з 1992 по 2005 рік проходив службу в лавах ЗСУ на різних посадах з обслуговування автомобільної техніки. Майор у відставці. Після початку російської агресії переїхав до Києва з Бахмута, — йдеться в заяві ОГП.

Попри те, що стрілець притягувався до кримінальної відповідальності, він мав у своєму розпорядженні два зареєстровані карабіни та травматичний пістолет.

Як вдалося дізнатися, останній дозвіл на зброю він отримав на підставі нібито журналістського посвідчення, виданого однією з громадських організацій.

Після того, як було проаналізовано вміст мобільного телефону злочинця, стало зрозуміло, що він ретельно готувався до теракту. До прикладу, вдома нападник відпрацьовував навички швидкого приведення зброї в бойову готовність та прицільної стрільби.

Свої дії він супроводжував агресивними монологами: називав людей «свинями», яких «буде мочити», використовував мову ворожнечі щодо українців, вигукував нацистські вітання та закликав до насильства на ідеологічному ґрунті.

Стрілець ненавидів свого сусіда, якого зневажливо називав «директором шостого» — саме він був першою жертвою нападу.