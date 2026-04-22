Теракт у Києві. Двірник Олександр Григорович врятував дитину ціною власного життя

Київський двірник Олександр Григорович став сьомою жертвою теракту у столиці після того, як закрив своїм тілом пораненого хлопчика. Медики понад добу боролися за його життя, однак через тяжкі поранення врятувати чоловіка не змогли.

Двірник Олександр Григорович врятував дитину від стрільця

На відео з камер спостереження можна побачити, що злочинець після перших пострілів повернувся до під’їзду, де на тротуарі сиділа поранена дитина, а поруч лежав її батько.

У той самий момент, коли стрілець знову відкрив вогонь у бік хлопчика, до нього підбіг двірник Олександр Григорович і закрив його собою, фактично прийнявши кулі на себе.

Коли чоловіка привезли до лікарні, то в нього виявили тяжкі поранення печінки, шлунка та кишківника. За його життя наполегливо боролися, однак врятувати героя все ж не вдалося.

Мешканці будинку розповіли журналістам, що у дворі Олександра Григоровича всі чудово знали — його називали дядя Саша.

Як зазначають сусіди, він завжди допомагав людям і дуже любив дітей.