Теракт у Києві. Двірник Олександр Григорович врятував дитину ціною власного життя

Київський двірник Олександр Григорович став сьомою жертвою теракту у столиці після того, як закрив своїм тілом пораненого хлопчика. Медики понад добу боролися за його життя, однак через тяжкі поранення врятувати чоловіка не змогли.
Головні тези:
- Нападник намагався вбити дитину, однак двірник Олександр прийняв кулі на себе.
- За словами сусідів, він завжди допомагав людям і дуже любив дітей.
Двірник Олександр Григорович врятував дитину від стрільця
На відео з камер спостереження можна побачити, що злочинець після перших пострілів повернувся до під’їзду, де на тротуарі сиділа поранена дитина, а поруч лежав її батько.
У той самий момент, коли стрілець знову відкрив вогонь у бік хлопчика, до нього підбіг двірник Олександр Григорович і закрив його собою, фактично прийнявши кулі на себе.
Коли чоловіка привезли до лікарні, то в нього виявили тяжкі поранення печінки, шлунка та кишківника. За його життя наполегливо боролися, однак врятувати героя все ж не вдалося.
Мешканці будинку розповіли журналістам, що у дворі Олександра Григоровича всі чудово знали — його називали дядя Саша.
Як зазначають сусіди, він завжди допомагав людям і дуже любив дітей.
