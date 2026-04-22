Теракт у Києві. Двірник Олександр Григорович врятував дитину ціною власного життя
Джерело:  Київ24

Київський двірник Олександр Григорович став сьомою жертвою теракту у столиці після того, як закрив своїм тілом пораненого хлопчика. Медики понад добу боролися за його життя, однак через тяжкі поранення врятувати чоловіка не змогли.

Головні тези:

  • Нападник намагався вбити дитину, однак двірник Олександр прийняв кулі на себе.
  • За словами сусідів, він завжди допомагав людям і дуже любив дітей.

Двірник Олександр Григорович врятував дитину від стрільця

На відео з камер спостереження можна побачити, що злочинець після перших пострілів повернувся до під’їзду, де на тротуарі сиділа поранена дитина, а поруч лежав її батько.

У той самий момент, коли стрілець знову відкрив вогонь у бік хлопчика, до нього підбіг двірник Олександр Григорович і закрив його собою, фактично прийнявши кулі на себе.

Коли чоловіка привезли до лікарні, то в нього виявили тяжкі поранення печінки, шлунка та кишківника. За його життя наполегливо боролися, однак врятувати героя все ж не вдалося.

Мешканці будинку розповіли журналістам, що у дворі Олександра Григоровича всі чудово знали — його називали дядя Саша.

Олександр Григорович (Фото: з відкритих джерел)

Як зазначають сусіди, він завжди допомагав людям і дуже любив дітей.

Чоловік власним коштом висаджував у дворі ялинки, а перед святами прикрашав їх солодощами для малечі. Також він закликав сусідів садити фруктові дерева, щоб двір радував цвітом і врожаєм. Окрім цього, захоплювався різьбленням по дереву.

