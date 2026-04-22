Теракт в Киеве. Дворник Александр Григорьевич спас ребенка ценой собственной жизни

Киевский дворник Александр Григорьевич стал седьмой жертвой теракта в столице после того, как закрыл своим телом раненого мальчика. Медики более суток боролись за его жизнь, однако из-за тяжелых ранений спасти мужчину не смогли.

На видео с камер наблюдения можно увидеть, что преступник после первых выстрелов вернулся к подъезду, где на тротуаре сидел раненый ребенок, а рядом лежал его отец.

В тот момент, когда стрелок снова открыл огонь в сторону мальчика, к нему подбежал дворник Александр Григорьевич и закрыл его собой, фактически приняв пули на себя.

Когда мужчину привезли в больницу, у него обнаружили тяжелые ранения печени, желудка и кишечника. За его жизнь настойчиво боролись, однако спасти героя все же не удалось.

Жители дома рассказали журналистам, что во дворе Александра Григорьевича все хорошо знали — его называли дядя Саша.

Как отмечают соседи, он всегда помогал людям и очень любил детей.