Теракт в Киеве. Дворник Александр Григорьевич спас ребенка ценой собственной жизни
Теракт в Киеве. Дворник Александр Григорьевич спас ребенка ценой собственной жизни

Дворник Александр Григорьевич спас ребенка от стрелка
Источник:  Киев24

Киевский дворник Александр Григорьевич стал седьмой жертвой теракта в столице после того, как закрыл своим телом раненого мальчика. Медики более суток боролись за его жизнь, однако из-за тяжелых ранений спасти мужчину не смогли.

Главные тезисы

  • Нападающий пытался убить ребенка, однако дворник Александр принял пули на себя.
  • По словам соседей, он всегда помогал людям и очень любил детей.

Дворник Александр Григорьевич спас ребенка от стрелка

На видео с камер наблюдения можно увидеть, что преступник после первых выстрелов вернулся к подъезду, где на тротуаре сидел раненый ребенок, а рядом лежал его отец.

В тот момент, когда стрелок снова открыл огонь в сторону мальчика, к нему подбежал дворник Александр Григорьевич и закрыл его собой, фактически приняв пули на себя.

Когда мужчину привезли в больницу, у него обнаружили тяжелые ранения печени, желудка и кишечника. За его жизнь настойчиво боролись, однако спасти героя все же не удалось.

Жители дома рассказали журналистам, что во дворе Александра Григорьевича все хорошо знали — его называли дядя Саша.

Александр Григорьевич (Фото: из открытых источников)

Как отмечают соседи, он всегда помогал людям и очень любил детей.

Мужчина за свой счет высаживал во дворе елки, а перед праздниками украшал их сладостями для малышей. Также он призвал соседей сажать фруктовые деревья, чтобы двор радовал цветом и урожаем. Кроме этого, увлекался резьбой по дереву.

Больше по теме

Число жертв теракта в Голосеевском районе Киева возросло
Виталий Кличко
Киев
Теракт в Киеве. Стрелец записывал свои действия на диктофон
Теракт в Киеве — озвучены новые подробности
Теракт в Киеве. Суд арестовал патрульного Дробницкого
Суд арестовал патрульного после теракта в Киеве

