Число жертв теракта в Голосеевском районе Киева возросло

Число погибших в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева 18 апреля возросло до семи.

Теракт в Киеве: погибли 7 человек

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

По информации медиков, в больнице скончался мужчина, раненный стрелком в Голосеевском районе.

Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его, к сожалению, не удалось. Виталий Кличко Городской голова Киева

В больницах столицы находятся семь раненых, из них один ребенок.

Из взрослых четверо пострадавших находятся в реанимации. Двое — в отделении политравмы. Всем им врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

Всего от стрельбы в Голосеевском районе уже семеро погибших.

Днем 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям. Затем он захватил заложников в магазине, стрелял в полицейских во время задержания. Со злоумышленником пытались сконтактировать переговорщики. В конце концов, его ликвидировали. Было известно о шести погибших и 14 раненых в результате стрельбы.