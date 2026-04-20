Число жертв теракта в Голосеевском районе Киева возросло

Число погибших в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева 18 апреля возросло до семи.
Главные тезисы
- Число погибших при теракте в Голосеевском районе Киева выросло до семи человек, включая пострадавшего в результате стрельбы в супермаркете.
- Медики боролись за жизнь раненых, однако одному из них, находившемуся в критическом состоянии, не удалось спасти.
Теракт в Киеве: погибли 7 человек
Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.
По информации медиков, в больнице скончался мужчина, раненный стрелком в Голосеевском районе.
В больницах столицы находятся семь раненых, из них один ребенок.
Всего от стрельбы в Голосеевском районе уже семеро погибших.
Днем 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям. Затем он захватил заложников в магазине, стрелял в полицейских во время задержания. Со злоумышленником пытались сконтактировать переговорщики. В конце концов, его ликвидировали. Было известно о шести погибших и 14 раненых в результате стрельбы.
