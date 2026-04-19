Как спасти себя и ребенка в случае теракта — советы психолога Светланы Ройз

Смертельный теракт в Киеве 18 апреля в очередной раз напомнил, что любой из нас может оказаться в крайне опасной ситуации и не знать, как вести себя, чтобы уберечь свою жизнь и жизнь окружающих. На фоне последних трагических событий украинская психолог Светлана Ройз опубликовала четкий алгоритм действий для родителей и их детей на случай, если рядом окажется человек с оружием.

Алгоритм действий в случае теракта — как спасти себя и ребенка

После трагических событий в Киеве Светлана Ройз, в первую очередь, советует настроить телефон таким образом, чтобы можно было быстро отправлять сигналы SOS на несколько номеров, а также делиться геолокацией.

Задача — спастись, максимально защитить ребенка, увести в безопасное место, дождаться помощи. Как мне объяснили, четких алгоритмов не может быть, потому что ситуации разные. Но есть и нечто универсальное. Светлана Ройз Украинская психолог

1. Говорите коротко, ясно и тихо

Вы должны давать ребенку простые и четкие инструкции. Если есть возможность — обнимите или прижмите ребенка к себе, сожмите (не больно) руку. Если у вас маленький ребенок — возьмите на руки, однако лицом к себе: именно это может помочь снизить уровень тревоги и самым взрослым даст большее чувство контроля.

Можно сказать или показать: "Тихо. Я с тобой"

Инфографика: Vasyl Bohdan

2. Если есть возможность — бегите

Возьмите ребенка за руку или на руки (в зависимости от возраста). Скажите тихо: "Мы сейчас быстро бежим. Я с тобой". Двигайтесь максимально быстро к укрытию, используя любые препятствия в качестве прикрытия, — отмечает Ройз.

В случае теракта на открытой местности очень важно бежать зигзагами — это увеличит шансы, что в вас не смогут попасть. Не забывайте ориентироваться конкретно по ситуации.

3. Если убежать невозможно — прячьтесь

Ребенку снова покажите жест — тихо! Скажите — мы сейчас тихо сидим и не двигаемся. Выключите звук на телефоне! Должен быть полностью беззвучный режим. Ищите укрытие: толстые стены, бетон, земляные насыпи, большие деревья. Осторожно — не возле стекла! Светлана Ройз Украинская психолог

4. Если контакт неизбежен — не смотрите прямо в глаза нападающему

Ни в коем случае нельзя делать резких движений. Крайне важно следовать указаниям, чтобы не спровоцировать агрессию преступника.

Сжимайте руку ребенка — смотрите на него, кивком или клипанием передавайте сигнал — я с тобой.

5. Объясните ребенку, что все закончилось, когда вы в конце концов будете в безопасности

По словам психолога, после того, как вашей жизни уже ничего не будет угрожать — обязательно скажите ребенку: "Мы в безопасности".

Что важно понимать, речь идет о своеобразном сигнале для психики ребенка о “закрытии ситуации”.

Также очень важно похвалить ребенка за то, как он проявлял силу, выдержку и смелость.