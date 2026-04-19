Как спасти себя и ребенка в случае теракта — советы психолога Светланы Ройз

Смертельный теракт в Киеве 18 апреля в очередной раз напомнил, что любой из нас может оказаться в крайне опасной ситуации и не знать, как вести себя, чтобы уберечь свою жизнь и жизнь окружающих. На фоне последних трагических событий украинская психолог Светлана Ройз опубликовала четкий алгоритм действий для родителей и их детей на случай, если рядом окажется человек с оружием.
Главные тезисы
- Не бывает одинаковых терактов, однако есть правила поведения, которые увеличивают ваш шанс выжить.
- Каждый ребенок должен знать, что делать, если он видит человека с оружием или слышит выстрелы на улице.
Алгоритм действий в случае теракта — как спасти себя и ребенка
После трагических событий в Киеве Светлана Ройз, в первую очередь, советует настроить телефон таким образом, чтобы можно было быстро отправлять сигналы SOS на несколько номеров, а также делиться геолокацией.
1. Говорите коротко, ясно и тихо
Вы должны давать ребенку простые и четкие инструкции. Если есть возможность — обнимите или прижмите ребенка к себе, сожмите (не больно) руку. Если у вас маленький ребенок — возьмите на руки, однако лицом к себе: именно это может помочь снизить уровень тревоги и самым взрослым даст большее чувство контроля.
2. Если есть возможность — бегите
В случае теракта на открытой местности очень важно бежать зигзагами — это увеличит шансы, что в вас не смогут попасть. Не забывайте ориентироваться конкретно по ситуации.
3. Если убежать невозможно — прячьтесь
4. Если контакт неизбежен — не смотрите прямо в глаза нападающему
Ни в коем случае нельзя делать резких движений. Крайне важно следовать указаниям, чтобы не спровоцировать агрессию преступника.
Сжимайте руку ребенка — смотрите на него, кивком или клипанием передавайте сигнал — я с тобой.
5. Объясните ребенку, что все закончилось, когда вы в конце концов будете в безопасности
По словам психолога, после того, как вашей жизни уже ничего не будет угрожать — обязательно скажите ребенку: "Мы в безопасности".
Что важно понимать, речь идет о своеобразном сигнале для психики ребенка о “закрытии ситуации”.
Также очень важно похвалить ребенка за то, как он проявлял силу, выдержку и смелость.
