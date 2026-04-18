Теракт в Киеве. Зеленский заявил о спасении четырех заложников

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности спецоперации по ликвидации террориста и освобождению заложников в Киеве 18 апреля.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о спасении четырех заложников после теракта в Киеве.
- Нападавший был ликвидирован, а четырем заложникам удалось выжить благодаря спецоперации.
Четырех заложников удалось спасти — Зеленский
Следователи Национальной полиции и СБУ ведут сейчас расследование всех обстоятельств нападения в Киеве на обычных людей. Нападавший был ликвидирован.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Четырех заложников удалось спасти. По состоянию на данный момент известно, что 14 человек были ранены.
Известно, что нападавший поджег квартиру, прежде чем выйти с оружием на улицу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Долго жил в Донецкой области, родился в России.
Сейчас выясняется все, что может быть о нем известно и почему он такое натворил. Необходимо проверить каждую деталь.
