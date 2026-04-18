Теракт в Киеве. Зеленский заявил о спасении четырех заложников

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности спецоперации по ликвидации террориста и освобождению заложников в Киеве 18 апреля.

Следователи Национальной полиции и СБУ ведут сейчас расследование всех обстоятельств нападения в Киеве на обычных людей. Нападавший был ликвидирован.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он держал заложников и одного из заложников, к сожалению, убил. Четырех человек он убил прямо на улице. Еще одна женщина скончалась в больнице: тяжелое ранение. Мои соболезнования родным и близким погибших. Владимир Зеленский Президент Украины

Четырех заложников удалось спасти. По состоянию на данный момент известно, что 14 человек были ранены.

Цифра, к сожалению, может увеличиться: люди обращаются за помощью. Среди раненых мальчик ему 12 лет. Врачи оказывают необходимую помощь. Желаем скорейшего выздоровления раненым.

Известно, что нападавший поджег квартиру, прежде чем выйти с оружием на улицу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Долго жил в Донецкой области, родился в России.

Сейчас выясняется все, что может быть о нем известно и почему он такое натворил. Необходимо проверить каждую деталь.