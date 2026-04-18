Число погибших и раненых в результате теракта в Киеве возросло

18 апреля стрелок убил в Киеве 5 человек. Впоследствии одна из раненых скончалась в больнице. Всего известно о 15 пострадавших в результате теракта.

Стрелец убил в Киеве 6 человек

По информации медиков, в результате стрельбы на улице и в супермаркете в Голосеевском районе Киева погибли пять человек.

Также только в больнице скончалась женщина, которая была в числе 10-ти госпитализированных раненых стрелком. Ее личность устанавливают, женщине было около 30 лет.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

То есть, в общей сложности в результате стрельбы уже шесть погибших.

Также медики оказали помощь на месте 6 пострадавшим. В частности, и четырехмесячному ребенку, отравившемуся угарным газом в квартире рядом с тем, которого до трагедии на улице и в супермаркете поджег стрелок. От госпитализации родители ребенка отказались.