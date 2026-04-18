Клименко раскрыл подробности спецоперации насчет ликвидации террориста в Киеве

Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Министр внутренних дел Игорь Клименко дает пресс-конференцию с места теракта в Киеве, который прошел вечером 18 апреля. Пока известно о 15 раненых и 5 погибших.

  Министр Игорь Клименко раскрыл детали спецоперации по ликвидации террориста в Киеве, где погибли 5 человек и 15 ранены.
  • В операции участвовали все подразделения Нацполиции и представители СБУ, переговоры со стрелком длились 40 минут.

Террорист убил 4 человека на улице, одного — в супермаркете

Клименко заявил, что стрелок начинал движение с улицы Демеевской, по дороге убил четырех человек, пятого человека он убил уже в супермаркете.

Подозреваемым в стрельбе в Голосеевском районе столицы был 58-летний уроженец Москвы. Оружие стрелка было зарегистрировано, а в 2025 году карабин был заново отстрелян, стрелок предоставил справку о психическом состоянии.

По словам Клименко, переговоры со стрелком продолжались 40 минут, но после убийства заложника было принято решение о штурме.

В операцию были привлечены все подразделения Нацполиции, а также представители СБУ.

Клименко не подтверждает информацию о наличии автоматического оружия у стрелка:

Он стрелял в упор одиночными выстрелами, у людей почти не было шанса.

По данным "Украинской правды", имя подозреваемого — Васильченков Дмитрий Васильевич, дата рождения — 21.04.1968. Родился в Москве, имеет гражданство Украины. Ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, впоследствии — в Голосеевском районе Киева.

Медиа сообщают, что террорист также проживал в Рязани и имел счета в российских банках в течение 2022-2023 годов. Стрелец фигурировал в российских пабликах, где прямо пишет о донатах на так называемую «сво» РФ, заявил журналист Виталий Глагола.

