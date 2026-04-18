Клименко розкрив подробиці спецоперації щодо ліквідації терориста у Києві

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко дає прес-конференцію з місця теракту в Києві, який стався увечері 18 квітня. Наразі відомо про 15 поранених та 5 загиблих.

Терорист вбив 4 людей на вулиці, одного — у супермаркеті

Клименко заявив, що стрілець починав рух з вулиці Деміївська, по дорозі вбив чотирьох людей, п'яту людину він вбив вже в супермаркеті.

Підозрюваним у стрілянині у Голосіївському районі столиці був 58-річний уродженець Москви. Зброя стрільця була зареєстрована, а в 2025 році карабін було заново відстріляно, стрілець надав довідку про психічний стан. Ігор Клименко Міністр внутрішніх справ України

За словами Клименка, переговори зі стрільцем тривали 40 хвилин, але після вбивства заручника було ухвалено рішення про штурм.

До операції були залучені всі підрозділи Нацполіції, а також представники СБУ.

Клименко не підтверджує інформацію про наявність автоматичної зброї у стрільця:

Він стріляв впритул одиночними пострілами, у людей майже не було шансів.

За даними “Української правди”, ім'я підозрюваного — Васильченков Дмитро Васильович, дата народження — 21.04.1968. Народився в Москві, має громадянство України. Раніше проживав у Бахмуті Донецької області, згодом — у Голосіївському районі Києва.

Медіа повідомляють, що терорист також мешкав у Рязані та мав рахунки в російських банках протягом 2022–2023 років. Стрілець фігурував у російських пабліках, де прямо пише про донати на так звану «сво» рф, заявив журналіст Віталій Глагола.