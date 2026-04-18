Клименко розкрив подробиці спецоперації щодо ліквідації терориста у Києві

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко дає прес-конференцію з місця теракту в Києві, який стався увечері 18 квітня. Наразі відомо про 15 поранених та 5 загиблих.
Головні тези:
- Міністр Ігор Клименко розповів про хід спецоперації щодо ліквідації терориста у Києві.
- Терорист вбив 5 людей, під час операції були залучені всі підрозділи Нацполіції та представники СБУ.
- Тривали переговори зі стрільцем, але після вбивства заручника вирішено було штурмувати.
Терорист вбив 4 людей на вулиці, одного — у супермаркеті
Клименко заявив, що стрілець починав рух з вулиці Деміївська, по дорозі вбив чотирьох людей, п'яту людину він вбив вже в супермаркеті.
За словами Клименка, переговори зі стрільцем тривали 40 хвилин, але після вбивства заручника було ухвалено рішення про штурм.
До операції були залучені всі підрозділи Нацполіції, а також представники СБУ.
Клименко не підтверджує інформацію про наявність автоматичної зброї у стрільця:
За даними “Української правди”, ім'я підозрюваного — Васильченков Дмитро Васильович, дата народження — 21.04.1968. Народився в Москві, має громадянство України. Раніше проживав у Бахмуті Донецької області, згодом — у Голосіївському районі Києва.
Медіа повідомляють, що терорист також мешкав у Рязані та мав рахунки в російських банках протягом 2022–2023 років. Стрілець фігурував у російських пабліках, де прямо пише про донати на так звану «сво» рф, заявив журналіст Віталій Глагола.
