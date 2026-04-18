Стрілянина у Києві — є загиблі та поранені, правоохоронці ліквідували терориста

Серед 10 поранених терористом у Голосіївському районі столиці є дитина, відомо також про 5 загиблих. Наразі терориста, який родом з Москви, ліквідовано.
Головні тези:
- У результаті стрілянини в Києві загинули 5 людей, є 10 поранених, серед яких дитина.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив про ліквідацію терориста та триваючу спецоперацію на місці подій.
- Спецпризначенці Нацполіції здійснили штурм магазину, де зловмисник тримав заручників та відкривав вогонь по поліцейських, і ліквідували терориста.
Терорист у Києві вбив 5 людей
Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.
За його словами, спецоперація із затримання чоловіка, який влаштував стрілянину, та наразі перебуває в приміщенні супермаркету, триває.
Серед них — одна дитина. А також охоронець супермаркету, куди увірвався та де зараз перебуває стрілок.
Операція з його затримання триває. На місце злочину прибув міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Клименко заявив, що стрільця у Києві ліквідували під час затримання.
За словами Генпрокурора Руслана Кравченка, 58-річний стрілець - уродженець Москви - вбив чотирьох людей, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників.
За попередніми даними, він використовував автоматичну зброю. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість загиблих становить 5 людей.
