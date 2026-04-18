Стрілянина у Києві — є загиблі та поранені, правоохоронці ліквідували терориста

Серед 10 поранених терористом у Голосіївському районі столиці є дитина, відомо також про 5 загиблих. Наразі терориста, який родом з Москви, ліквідовано.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

За інформацією медиків, двоє загиблих наразі в Голосіївському районі. Віталій Кличко Міський голова Києва

За його словами, спецоперація із затримання чоловіка, який влаштував стрілянину, та наразі перебуває в приміщенні супермаркету, триває.

У лікарні столиці госпіталізували пʼятьох поранених в результаті стрілянини на вулиці.

Серед них — одна дитина. А також охоронець супермаркету, куди увірвався та де зараз перебуває стрілок.

Операція з його затримання триває. На місце злочину прибув міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Клименко заявив, що стрільця у Києві ліквідували під час затримання.

Спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники.

За словами Генпрокурора Руслана Кравченка, 58-річний стрілець - уродженець Москви - вбив чотирьох людей, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників.

За попередніми даними, він використовував автоматичну зброю. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість загиблих становить 5 людей.