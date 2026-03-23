Подвійний теракт РФ у Бучі — правоохоронці затримали підозрюваного

Контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція України протягом декількох годин затримали агента РФ, який здійснив подвійний теракт у Бучі Київської області зранку 23 березня.

За матеріалами справи, о 5:35 на спецлінію 112 надійшло повідомлення про вибух на одній із вулиць міста. Після прибуття на місце події екстрених служб стався ще один підрив.

Співробітники СБУ та Нацполіції «по гарячих слідах» затримали виконавця теракту. Ним виявився 21-річний місцевий житель. За попередньою інформацією, його завербували російські спецслужби через інтернет.

Підозрюваний у теракті

Він отримав від росіян інструкцію на виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв (СВП). Для дистанційної активації кожну з бомб агент спорядив мобільним телефоном», — поінформували в СБУ.

Далі фігурант заклав вибухівки на місці спланованого теракту: одну заховав під лавкою біля входу до під’їзду житлового будинку, іншу — поблизу сміттєвого контейнеру.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що за фактом теракту розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Події у Бучі не є поодинокими. За останні місяці аналогічні теракти та спроби їх вчинення фіксувалися у Львові, Києві, Дніпрі, Миколаєві й Одесі. Спільний почерк цих злочинів: саморобні вибухові пристрої, дистанційний підрив, координація через месенджери та вербування виконавців.

Місце теракту

Як поінформували в Національній поліції, після отримання інформації про вибух у Бучі правоохоронці діяли відповідно до алгоритму реагування на терористичні загрози: територія була огороджена, забезпечена охорона місця події та поінформовані мешканці про можливу небезпеку повторного вибуху.

Під час проведення першочергових заходів на місці події стався ще один вибух.

Попри це, профільні служби продовжили роботу, забезпечили контроль ситуації та вжили всіх необхідних заходів для недопущення тяжких наслідків серед населення. Внаслідок події травмовано двох правоохоронців. Їхньому життю нічого не загрожує.

