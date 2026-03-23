Вибухи у Бучі. Поліція Київщини заявила про теракт

Уранці 23 березня у Бучі пролунали вибухи поблизу багатоквартирного житлового будинку. Поранення отримали правоохоронці, а поліція заявила про теракт.

Теракт у Бучі: що відомо

Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив про вибух невідомого предмета.

Сьогодні вранці у Бучі стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку. Унаслідок вибуху пошкоджено скління вікон у будинку.

Згодом поруч прогримів ще один вибух. У результаті двоє поліцейських отримали поранення.

Постраждалих госпіталізували, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, загрози життю немає. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.

Як повідомили у поліції, близько 5:35 на спецлінію 112 надійшло повідомлення від місцевої жительки про вибух на вулиці. На місце оперативно прибули правоохоронці, рятувальники та вибухотехніки.

Правоохоронці одразу відповідно до алгоритму дій по терористичним загрозам огородили територію та попередили мешканців про небезпеку повторного вибуху.

Під час відпрацювання виклику стався ще один вибух.

На місці працюють поліція, вибухотехніки та рятувальники. Територію огороджено, триває перевірка на наявність інших небезпечних предметів.