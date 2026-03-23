Взрывы в Буче. Полиция Киевщины заявила о теракте
Взрывы в Буче. Полиция Киевщины заявила о теракте

Утром 23 марта в Буче раздались взрывы вблизи многоквартирного жилого дома. Ранения получили правоохранители, а полиция заявила о теракте.

  • Утром 23 марта в Буче произошли несколько взрывов рядом с жилым домом, в результате чего были ранены правоохранители.
  • Полиция Киевщины квалифицировала происшествие как теракт и приступила к ограждению территории и предупреждению о возможных опасностях.

Теракт в Буче: что известно

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил о взрыве неизвестного предмета.

Сегодня утром в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома. В результате взрыва повреждено остекление окон в доме.

Вскоре рядом прогремел еще один взрыв. В результате двое полицейских получили ранения.

Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.

Как сообщили в полиции, около 5:35 на спецлинию 112 поступило сообщение от местной жительницы о взрыве на улице. На место оперативно прибыли правоохранители, спасатели и взрывотехники.

Правоохранители сразу в соответствии с алгоритмом действий по террористическим угрозам огородили территорию и предупредили жителей об опасности повторного взрыва.

При отработке вызова произошел еще один взрыв.

На месте работают полиция, взрывотехники и спасатели. Территория ограждена, продолжается проверка на наличие других опасных предметов.

