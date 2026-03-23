Взрывы в Буче. Полиция Киевщины заявила о теракте

Утром 23 марта в Буче раздались взрывы вблизи многоквартирного жилого дома. Ранения получили правоохранители, а полиция заявила о теракте.
Главные тезисы
- Утром 23 марта в Буче произошли несколько взрывов рядом с жилым домом, в результате чего были ранены правоохранители.
- Полиция Киевщины квалифицировала происшествие как теракт и приступила к ограждению территории и предупреждению о возможных опасностях.
Теракт в Буче: что известно
Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил о взрыве неизвестного предмета.
Сегодня утром в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома. В результате взрыва повреждено остекление окон в доме.
Вскоре рядом прогремел еще один взрыв. В результате двое полицейских получили ранения.
Как сообщили в полиции, около 5:35 на спецлинию 112 поступило сообщение от местной жительницы о взрыве на улице. На место оперативно прибыли правоохранители, спасатели и взрывотехники.
Правоохранители сразу в соответствии с алгоритмом действий по террористическим угрозам огородили территорию и предупредили жителей об опасности повторного взрыва.
При отработке вызова произошел еще один взрыв.
На месте работают полиция, взрывотехники и спасатели. Территория ограждена, продолжается проверка на наличие других опасных предметов.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-