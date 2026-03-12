Правоохранители задержали агента РФ в Ровно — планировал теракт в центре города

Служба безопасности Украины благодаря действиям на опережение задержала российского агента, когда тот пытался заложить самодельную бомбу у кофейни в центральном парке в Ровно, а затем пытался скрыться с места происшествия.

Агент РФ планировал взорвать кофейню в центре Ровно

По материалам дела заказ выполнял завербованный врагом наркозависимый житель Житомира. В поле зрения россиян фигурант попал, отыскивая «деньги на дозу» в Телеграмм-каналах.

Впоследствии завербованного агента захватчики отправили в Ровно. Там он поселился в съемной квартире, где по инструкции российских спецслужб изготовил самодельное взрывное устройство.

Самодельное взрывное устройство

Установлено, что злоумышленник замаскировал взрывчатку в кастрюле и снарядил гайками для усиления впечатляющего действия. После закладки взрывчатки россияне планировали отдаленно привести ее в действие с помощью звонка на мобильный телефон, примотанный к бомбе.

По материалам дела, для конспирации фигурант надел военную форму, направляясь на место запланированного теракта.

Во время обыска у него изъяли смартфон с поличным.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособничество в приготовлении к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц); ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.