Правоохоронці затримали агента РФ у Рівному — планував теракт у центрі міста

Служба безпеки України завдяки діям на випередження затримала російського агента, коли той намагався закласти саморобну бомбу біля кав’ярні у центральному парку в Рівному, а потім намагався втекти з місця події.

Агент РФ планував підірвати кав’ярню у центрі Рівного

За матеріалами справи, замовлення виконував завербований ворогом наркозалежний житель Житомира. У поле зору росіян фігурант потрапив, шукаючи «гроші на дозу» в Телеграм-каналах.

Згодом завербованого агента загарбники відправили до Рівного. Там він оселився в орендованій квартирі, де за інструкцією російських спецслужбістів виготовив саморобний вибуховий пристрій.

Саморобний вибуховий пристрій

Встановлено, що зловмисник замаскував вибухівку в каструлі та спорядив її гайками для підсилення уражаючої дії. Після закладання вибухівки росіяни планували віддалено привести її в дію за допомогою дзвінка на мобільний телефон, який був примотаний до бомби.

За матеріалами справи, для конспірації фігурант вдягнув військову форму, коли прямував на місце запланованого теракту.

Під час обшуку в нього вилучили смартфон із доказами роботи на росіян.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.