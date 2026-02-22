Теракт у Львові. Нацполіція показала кадри закладання вибухівки і затримання підозрюваної
Категорія
Події
Дата публікації

Теракт у Львові. Нацполіція показала кадри закладання вибухівки і затримання підозрюваної

Національна поліція України
Теракт у Львові - оголошені нові подробиці

Національна поліція України розкрила нові подробиці теракту, який стався вночі 00:30 у центрі Львова. Згідно з останніми даними, загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 11 госпіталізовані, зокрема шестеро правоохоронців перебувають у тяжкому стані.

Головні тези:

  • Здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки. 
  • Підозрюваній грозить довічне позбавлення волі.

Теракт у Львові — оголошені нові подробиці

За попередніми даними, здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки.

У межаї спільних оперативних заходів поліцейські разом із прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону протягом кількох годин встановили місцезнаходження підозрюваної.

Затримання жінки відбулося в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір.

Нею виявилася 33-річна мешканка Рівненської області. За вказівкою так званого «куратора» спецслужб рф жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.

Варто звернути увагу на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України.

Санкція найтяжчої статті передбачає довічне позбавлення волі.

До розкриття злочину були залучені оперативники та слідчі львівської поліції, співробітники кримінального аналізу, криміналісти, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби. Правоохоронці негайно розгорнули масштабну спецоперацію.

За словами глави держави Володимира Зеленського, у цій справі затримали одразу кілька підозрюваних.

