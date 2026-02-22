Теракт у Львові. Нацполіція показала кадри закладання вибухівки і затримання підозрюваної

Національна поліція України розкрила нові подробиці теракту, який стався вночі 00:30 у центрі Львова. Згідно з останніми даними, загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 11 госпіталізовані, зокрема шестеро правоохоронців перебувають у тяжкому стані.
Головні тези:
- Здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки.
- Підозрюваній грозить довічне позбавлення волі.
Теракт у Львові — оголошені нові подробиці
За попередніми даними, здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки.
У межаї спільних оперативних заходів поліцейські разом із прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону протягом кількох годин встановили місцезнаходження підозрюваної.
Затримання жінки відбулося в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір.
Варто звернути увагу на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України.
Санкція найтяжчої статті передбачає довічне позбавлення волі.
За словами глави держави Володимира Зеленського, у цій справі затримали одразу кілька підозрюваних.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-