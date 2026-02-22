Теракт во Львове. Нацполиция показала кадры закладки взрывчатки и задержание подозреваемой

Национальная полиция Украины раскрыла новые подробности теракта, который произошел ночью 00:300 в центре Львова. Согласно последним данным, погибла 23-летняя полицейская. Еще 25 человек получили травмы разной степени тяжести, из них 11 госпитализированы, в том числе шесть правоохранителей находятся в тяжелом состоянии.