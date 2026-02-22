Теракт во Львове. Нацполиция показала кадры закладки взрывчатки и задержание подозреваемой

Национальная полиция Украины раскрыла новые подробности теракта, который произошел ночью 00:300 в центре Львова. Согласно последним данным, погибла 23-летняя полицейская. Еще 25 человек получили травмы разной степени тяжести, из них 11 госпитализированы, в том числе шесть правоохранителей находятся в тяжелом состоянии.
Главные тезисы
- Сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки.
- Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.
Теракт во Львове — объявлены новые подробности
По предварительным данным, сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки.
В рамках совместных оперативных мероприятий полицейские вместе с пограничниками 7 пограничного Карпатского отряда в течение нескольких часов установили местонахождение подозреваемой.
Задержание женщины произошло в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор.
Следует обратить внимание на то, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Служба безопасности Украины.
Санкция тяжелейшей статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
По словам главы государства Владимира Зеленского, по этому делу задержали сразу несколько подозреваемых.
