Теракт во Львове. Нацполиция показала кадры закладки взрывчатки и задержание подозреваемой
Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины раскрыла новые подробности теракта, который произошел ночью 00:300 в центре Львова. Согласно последним данным, погибла 23-летняя полицейская. Еще 25 человек получили травмы разной степени тяжести, из них 11 госпитализированы, в том числе шесть правоохранителей находятся в тяжелом состоянии.

Главные тезисы

  • Сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки.
  • Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Теракт во Львове — объявлены новые подробности

По предварительным данным, сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки.

В рамках совместных оперативных мероприятий полицейские вместе с пограничниками 7 пограничного Карпатского отряда в течение нескольких часов установили местонахождение подозреваемой.

Задержание женщины произошло в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор.

Ею оказалась 33-летняя жительница Ровенской области. По указанию так называемого «куратора» спецслужб России женщина изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.

Следует обратить внимание на то, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Служба безопасности Украины.

Санкция тяжелейшей статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

К раскрытию преступления были привлечены оперативники и следователи львовской полиции, сотрудники криминального анализа, криминалисты, взрывотехники, кинологи и другие профильные службы. Правоохранители немедленно развернули масштабную спецоперацию.

По словам главы государства Владимира Зеленского, по этому делу задержали сразу несколько подозреваемых.

