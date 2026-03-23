Двойной теракт РФ в Буче — правоохранители задержали подозреваемого
Контрразведка Службы безопасности Украины и Национальная полиция Украины в течение нескольких часов задержали агента РФ, совершившего двойной теракт в Буче Киевской области утром 23 марта.

  • Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали агента РФ, совершившего двойной теракт в Буче.
  • Исполнитель теракта в Буче был завербован российскими спецслужбами через интернет.

СБУ и полиция задержали агента РФ, совершившего теракт в Буче

По материалам дела, в 5:35 на спецлинию 112 поступило сообщение о взрыве на одной из улиц города. По прибытии на место происшествия экстренных служб произошел еще один подрыв.

Сотрудники СБУ и Нацполиции по горячим следам задержали исполнителя теракта. Им оказался 21-летний местный житель. По предварительной информации, его завербовали российские спецслужбы через Интернет.

Подозреваемый в теракте

Он получил от россиян инструкцию на изготовление двух самодельных взрывных устройств (СИН). Для дистанционной активации каждую из бомб агент снарядил по мобильному телефону», — проинформировали в СБУ.

Далее фигурант заложил взрывчатки на месте спланированного теракта: одну спрятал под лавкой у входа в подъезд жилого дома, другую — вблизи мусорного контейнера.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что по факту теракта начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

События в Буче не единичны. В последние месяцы аналогичные теракты и попытки их совершения фиксировались во Львове, Киеве, Днепре, Николаеве и Одессе. Совместный почерк этих преступлений: самодельные взрывные устройства, дистанционный взрыв, координация через мессенджеры и вербовку исполнителей.

Место теракта

Как сообщили в Национальной полиции, после получения информации о взрыве в Буче правоохранители действовали в соответствии с алгоритмом реагирования на террористические угрозы: территория была ограждена, обеспечена охрана места происшествия и информированы жители о возможной опасности повторного взрыва.

В ходе проведения первоочередных мероприятий на месте происшествия произошел еще один взрыв.

Несмотря на это, профильные службы продолжили работу, обеспечили контроль ситуации и приняли все необходимые меры для недопущения тяжелых последствий среди населения. В результате происшествия травмированы двое правоохранителей. Их жизни ничего не угрожает.

Уже несколько часов правоохранители задержали 21-летнего исполнителя преступления.

По его словам, он познакомился с неизвестным из-за компьютерной игры. Через некоторое время новый знакомый начал шантажировать молодого человека тем, что знает, где его мама и что якобы ведет наблюдение за ней из дрона, так что, чтобы она осталась жива, ему необходимо заложить взрывчатку.

