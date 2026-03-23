Двойной теракт РФ в Буче — правоохранители задержали подозреваемого

Контрразведка Службы безопасности Украины и Национальная полиция Украины в течение нескольких часов задержали агента РФ, совершившего двойной теракт в Буче Киевской области утром 23 марта.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали агента РФ, совершившего двойной теракт в Буче.
- Исполнитель теракта в Буче был завербован российскими спецслужбами через интернет.
СБУ и полиция задержали агента РФ, совершившего теракт в Буче
По материалам дела, в 5:35 на спецлинию 112 поступило сообщение о взрыве на одной из улиц города. По прибытии на место происшествия экстренных служб произошел еще один подрыв.
Он получил от россиян инструкцию на изготовление двух самодельных взрывных устройств (СИН). Для дистанционной активации каждую из бомб агент снарядил по мобильному телефону», — проинформировали в СБУ.
Далее фигурант заложил взрывчатки на месте спланированного теракта: одну спрятал под лавкой у входа в подъезд жилого дома, другую — вблизи мусорного контейнера.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что по факту теракта начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщили в Национальной полиции, после получения информации о взрыве в Буче правоохранители действовали в соответствии с алгоритмом реагирования на террористические угрозы: территория была ограждена, обеспечена охрана места происшествия и информированы жители о возможной опасности повторного взрыва.
В ходе проведения первоочередных мероприятий на месте происшествия произошел еще один взрыв.
Несмотря на это, профильные службы продолжили работу, обеспечили контроль ситуации и приняли все необходимые меры для недопущения тяжелых последствий среди населения. В результате происшествия травмированы двое правоохранителей. Их жизни ничего не угрожает.
Уже несколько часов правоохранители задержали 21-летнего исполнителя преступления.
