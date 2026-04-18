Невідомий відкрив стрілянину на вулиці та захопив заручників у супермаркеті Києва

Увечері 18 квітня невідомий чоловік відкрив вогонь по людях в одному з районів Києва. Внаслідок інциденту одна особа загинула та є поранені.

Стрілянина на вулицях Києва: що відомо

Про це повідомляє поліція Києва.

У Голосіївському районі невідомий відкрив стрілянину по людях... За попередньою інформацією, одна людина загинула, є поранені. Кількість постраждалих уточнюється.

На місце події вже скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД. Правоохоронці наразі проводять спецоперацію по затриманню злочинця.

У місцевих пабліках пишуть, що чоловік відкрив вогонь з автомату. Він нібито наразі перебуває у супермаркеті "Велмарт" та взяв там заручників. Наразі це поки неофіційні дані. У поліції зазначили, що інформація щодо інциденту буде оновлюватись.

Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що серез поранених є дитина, яку транспортують у лікарню.

Дорослих поранених оглядають на надають допомогу на місці.

Спецоперація із затримання чоловіка, який влаштував стрілянину, та наразі перебуває в приміщенні супермаркету, триває. За попередньою інформацією, у супермаркеті теж лунають постріли. Унаслідок стрілянини є поранені та кілька загиблих. Віталій Кличко Міський голова Києва

Місцеві канали пишуть, що у Голосіївському районі Києва після стрілянини сталася пожежа. За неофіційними даними, зловмисник міг застосувати вибухівку.