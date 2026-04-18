Категорія
Події
Дата публікації

Невідомий відкрив стрілянину на вулиці та захопив заручників у супермаркеті Києва

Поліція Києва
Київ

Увечері 18 квітня невідомий чоловік відкрив вогонь по людях в одному з районів Києва. Внаслідок інциденту одна особа загинула та є поранені.

Головні тези:

  • Увечері 18 квітня в Києві сталася стрілянина, яка призвела до загибелі однієї особи та поранення інших.
  • Невідомий чоловік відкрив вогонь по людях на вулиці і захопив заручників у супермаркеті “Велмарт”.

Стрілянина на вулицях Києва: що відомо

Про це повідомляє поліція Києва.

У Голосіївському районі невідомий відкрив стрілянину по людях... За попередньою інформацією, одна людина загинула, є поранені. Кількість постраждалих уточнюється.

На місце події вже скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД. Правоохоронці наразі проводять спецоперацію по затриманню злочинця.

У місцевих пабліках пишуть, що чоловік відкрив вогонь з автомату. Він нібито наразі перебуває у супермаркеті "Велмарт" та взяв там заручників. Наразі це поки неофіційні дані. У поліції зазначили, що інформація щодо інциденту буде оновлюватись.

Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що серез поранених є дитина, яку транспортують у лікарню.

Дорослих поранених оглядають на надають допомогу на місці.
Спецоперація із затримання чоловіка, який влаштував стрілянину, та наразі перебуває в приміщенні супермаркету, триває. За попередньою інформацією, у супермаркеті теж лунають постріли. Унаслідок стрілянини є поранені та кілька загиблих.

Віталій Кличко

Міський голова Києва

Місцеві канали пишуть, що у Голосіївському районі Києва після стрілянини сталася пожежа. За неофіційними даними, зловмисник міг застосувати вибухівку.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Вибухи у Бучі. Поліція Київщини заявила про теракт
Київська ОВА
поліція
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Подвійний теракт РФ у Бучі — правоохоронці затримали підозрюваного
СБУ
Буча
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ затримала у Києві агента РФ — готував теракт на посадовця
СБУ
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?