Невідомий відкрив стрілянину на вулиці та захопив заручників у супермаркеті Києва

Увечері 18 квітня невідомий чоловік відкрив вогонь по людях в одному з районів Києва. Внаслідок інциденту одна особа загинула та є поранені.
Головні тези:
- Увечері 18 квітня в Києві сталася стрілянина, яка призвела до загибелі однієї особи та поранення інших.
- Невідомий чоловік відкрив вогонь по людях на вулиці і захопив заручників у супермаркеті “Велмарт”.
Стрілянина на вулицях Києва: що відомо
Про це повідомляє поліція Києва.
На місце події вже скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД. Правоохоронці наразі проводять спецоперацію по затриманню злочинця.
Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що серез поранених є дитина, яку транспортують у лікарню.
Місцеві канали пишуть, що у Голосіївському районі Києва після стрілянини сталася пожежа. За неофіційними даними, зловмисник міг застосувати вибухівку.
