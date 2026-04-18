Неизвестный открыл стрельбу на улице и захватил заложников в супермаркете Киева

Вечером 18 апреля неизвестный мужчина открыл огонь по людям в одном из районов Киева. В результате инцидента один человек погиб и ранены.

Стрельба на улицах Киева: что известно

Об этом сообщает полиция Киева.

В Голосеевском районе неизвестный открыл стрельбу по людям... По предварительной информации, один человек погиб, ранены. Число пострадавших уточняется.

На место происшествия уже направлены наряды полиции и спецназовцы КОРД. Правоохранители проводят спецоперацию по задержанию преступника.

В местных пабликах пишут, что мужчина открыл огонь из автомата. Он якобы находится в супермаркете "Велмарт" и взял там заложников. Пока это пока неофициальные данные. В полиции отметили, что информация об инциденте будет обновляться.

Позже городской голова Киева Виталий Кличко уточнил, что серез раненых есть ребенок, который транспортируется в больницу.

Взрослых раненых осматривают на оказывающих помощь на месте.

Спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу, и сейчас находится в помещении супермаркета, продолжается. По предварительной информации, в супермаркете тоже раздаются выстрелы. В результате стрельбы ранены и несколько погибших Виталий Кличко Городской голова Киева

Местные каналы пишут, что в Голосеевском районе Киева после стрельбы произошел пожар. По неофициальным данным, злоумышленник мог применить взрывчатку.