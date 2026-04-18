Неизвестный открыл стрельбу на улице и захватил заложников в супермаркете Киева

Вечером 18 апреля неизвестный мужчина открыл огонь по людям в одном из районов Киева. В результате инцидента один человек погиб и ранены.
Главные тезисы
- 18 апреля в Киеве произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и несколько ранены.
- Неизвестный мужчина открыл огонь по людям на улице и захватил заложников в супермаркете Велмарт в Голосеевском районе.
Стрельба на улицах Киева: что известно
Об этом сообщает полиция Киева.
На место происшествия уже направлены наряды полиции и спецназовцы КОРД. Правоохранители проводят спецоперацию по задержанию преступника.
Позже городской голова Киева Виталий Кличко уточнил, что серез раненых есть ребенок, который транспортируется в больницу.
Местные каналы пишут, что в Голосеевском районе Киева после стрельбы произошел пожар. По неофициальным данным, злоумышленник мог применить взрывчатку.
