Стрельба в Киеве — есть погибшие и раненые, правоохранители ликвидировали террориста
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Стрельба в Киеве — есть погибшие и раненые, правоохранители ликвидировали террориста

Игорь Клименко
Киев
Читати українською

Среди 10 раненых террористом в Голосеевском районе столицы есть ребенок, известно также о 5 погибших. В настоящее время террорист, родом из Москвы, ликвидирован.

Главные тезисы

  • В ходе стрельбы в Киеве террорист из Москвы убил 5 человек, среди раненых есть ребенок.
  • Ликвидация злоумышленника произошла в результате спецоперации, проведенной правоохранительными органами.

Террорист в Киеве убил 5 человек

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

По информации медиков, двое погибших в Голосеевском районе.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Городской голова Киева

По его словам, спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу, и сейчас находится в помещении супермаркета, продолжается.

В больнице столицы госпитализировали пятерых раненых в результате стрельбы на улице.

Среди них — один ребенок. А также охранник супермаркета, куда ворвался и где находится стрелок.

Операция по его задержанию продолжается. На место преступления прибыл Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Клименко заявил, что стрелка в Киеве ликвидировали во время задержания.

Спецназовцы КОРДа Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Он захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания. Перед этим с ним пытались сконтактировать переговорщики.

По словам Генпрокурора Руслана Кравченко, 58-летний стрелок — уроженец Москвы — убил четырех человек, после чего забаррикадировался в помещении супермаркета и удерживал заложников.

По предварительным данным он использовал автоматическое оружие. Одновременно возник пожар в квартире, где был зарегистрирован нападающий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество погибших составляет 5 человек.

На сегодняшний день 10 человек госпитализированы с ранениями и травмами. Всем оказывается необходимая помощь. 4-х заложников удалось спасти.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?