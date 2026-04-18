Стрельба в Киеве — есть погибшие и раненые, правоохранители ликвидировали террориста

Среди 10 раненых террористом в Голосеевском районе столицы есть ребенок, известно также о 5 погибших. В настоящее время террорист, родом из Москвы, ликвидирован.
Главные тезисы
- В ходе стрельбы в Киеве террорист из Москвы убил 5 человек, среди раненых есть ребенок.
- Ликвидация злоумышленника произошла в результате спецоперации, проведенной правоохранительными органами.
Террорист в Киеве убил 5 человек
Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.
По его словам, спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу, и сейчас находится в помещении супермаркета, продолжается.
Среди них — один ребенок. А также охранник супермаркета, куда ворвался и где находится стрелок.
Операция по его задержанию продолжается. На место преступления прибыл Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Клименко заявил, что стрелка в Киеве ликвидировали во время задержания.
По словам Генпрокурора Руслана Кравченко, 58-летний стрелок — уроженец Москвы — убил четырех человек, после чего забаррикадировался в помещении супермаркета и удерживал заложников.
По предварительным данным он использовал автоматическое оружие. Одновременно возник пожар в квартире, где был зарегистрирован нападающий.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество погибших составляет 5 человек.
