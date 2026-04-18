Стрельба в Киеве — есть погибшие и раненые, правоохранители ликвидировали террориста

Среди 10 раненых террористом в Голосеевском районе столицы есть ребенок, известно также о 5 погибших. В настоящее время террорист, родом из Москвы, ликвидирован.

Террорист в Киеве убил 5 человек

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

По информации медиков, двое погибших в Голосеевском районе. Виталий Кличко Городской голова Киева

По его словам, спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу, и сейчас находится в помещении супермаркета, продолжается.

В больнице столицы госпитализировали пятерых раненых в результате стрельбы на улице.

Среди них — один ребенок. А также охранник супермаркета, куда ворвался и где находится стрелок.

Операция по его задержанию продолжается. На место преступления прибыл Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Клименко заявил, что стрелка в Киеве ликвидировали во время задержания.

Спецназовцы КОРДа Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Он захватил в заложников людей и стрелял в полицейских во время задержания. Перед этим с ним пытались сконтактировать переговорщики.

По словам Генпрокурора Руслана Кравченко, 58-летний стрелок — уроженец Москвы — убил четырех человек, после чего забаррикадировался в помещении супермаркета и удерживал заложников.

По предварительным данным он использовал автоматическое оружие. Одновременно возник пожар в квартире, где был зарегистрирован нападающий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество погибших составляет 5 человек.