Кількість загиблих та поранених унаслідок теракту у Києві зросла

18 квітня стрілець вбив у Києві 5 людей. Згодом одна з поранених померла у лікарні. Загалом відомо про 15 постраждалих унаслідок теракту.
Головні тези:
- Унаслідок теракту у Києві загинуло 6 осіб, серед них і жінка, яка померла в лікарні.
- Загалом відомо про 15 постраждалих, включаючи дитину, яка отруїлася чадним газом через підпал квартири стрільцем.
Стрілець вбив у Києві 6 людей
За інформацією медиків, у результаті стрілянини на вулиці та в супермаркеті в Голосіївському районі Києва загинули пʼятеро людей.
Також щойно в лікарні померла жінка, яка була в числі 10-ти госпіталізованих поранених стрілком. Її особу встановлюють, жінці було близько 30-ти років.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Тобто, загалом в результаті стрілянини вже шестеро загиблих.
Також медики надали допомогу на місці 6 постраждалим. Зокрема, й чотиримісячній дитині, яка отруїлася чадним газом в квартирі поруч з тією, яку до трагедії на вулиці та в супермаркеті підпалив стрілок. Від госпіталізації батьки дитини відмовилися.
