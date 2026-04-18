Кількість загиблих та поранених унаслідок теракту у Києві зросла

18 квітня стрілець вбив у Києві 5 людей. Згодом одна з поранених померла у лікарні. Загалом відомо про 15 постраждалих унаслідок теракту.

Стрілець вбив у Києві 6 людей

За інформацією медиків, у результаті стрілянини на вулиці та в супермаркеті в Голосіївському районі Києва загинули пʼятеро людей.

Також щойно в лікарні померла жінка, яка була в числі 10-ти госпіталізованих поранених стрілком. Її особу встановлюють, жінці було близько 30-ти років.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Тобто, загалом в результаті стрілянини вже шестеро загиблих.

Також медики надали допомогу на місці 6 постраждалим. Зокрема, й чотиримісячній дитині, яка отруїлася чадним газом в квартирі поруч з тією, яку до трагедії на вулиці та в супермаркеті підпалив стрілок. Від госпіталізації батьки дитини відмовилися.