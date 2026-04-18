Категорія
Події
Дата публікації

Кількість загиблих та поранених унаслідок теракту у Києві зросла

Віталій Кличко
Київ

18 квітня стрілець вбив у Києві 5 людей. Згодом одна з поранених померла у лікарні. Загалом відомо про 15 постраждалих унаслідок теракту.

Головні тези:

  • Унаслідок теракту у Києві загинуло 6 осіб, серед них і жінка, яка померла в лікарні.
  • Загалом відомо про 15 постраждалих, включаючи дитину, яка отруїлася чадним газом через підпал квартири стрільцем.

Стрілець вбив у Києві 6 людей

За інформацією медиків, у результаті стрілянини на вулиці та в супермаркеті в Голосіївському районі Києва загинули пʼятеро людей.

Також щойно в лікарні померла жінка, яка була в числі 10-ти госпіталізованих поранених стрілком. Її особу встановлюють, жінці було близько 30-ти років.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Тобто, загалом в результаті стрілянини вже шестеро загиблих.

Також медики надали допомогу на місці 6 постраждалим. Зокрема, й чотиримісячній дитині, яка отруїлася чадним газом в квартирі поруч з тією, яку до трагедії на вулиці та в супермаркеті підпалив стрілок. Від госпіталізації батьки дитини відмовилися.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Невідомий відкрив стрілянину на вулиці та захопив заручників у супермаркеті Києва
Поліція Києва
Київ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Стрілянина у Києві — є загиблі та поранені, правоохоронці ліквідували терориста
Ігор Клименко
Київ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Клименко розкрив подробиці спецоперації щодо ліквідації терориста у Києві
Клименко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?