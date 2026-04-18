Теракт у Києві. Зеленський заявив про порятунок чотирьох заручників

Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці спецоперації щодо ліквідації терориста та звільнення заручників у Києві 18 квітня.
Головні тези:
- Президент України розкрив подробиці спецоперації щодо ліквідації терориста та героїчного порятунку заручників у Києві.
- Нападник був ліквідований, а чотирьом заручникам вдалося вижити. Триває розслідування всіх обставин інциденту.
Чотирьох заручників вдалося врятувати — Зеленський
Слідчі Національної поліції та СБУ ведуть зараз розслідування всіх обставин нападу в Києві на звичайних людей. Нападник був ліквідований.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Чотирьох заручників вдалося врятувати. Станом на цей час відомо, що 14 людей були поранені.
Відомо, що нападник підпалив квартиру, перед тим як вийти зі зброєю на вулицю. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності. Довго жив на Донеччині, народився в Росії.
Зараз зʼясовується все, що може бути про нього відомо і чому він таке наробив. Треба перевірити кожну деталь.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-