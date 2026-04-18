Теракт у Києві. Зеленський заявив про порятунок чотирьох заручників
Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці спецоперації щодо ліквідації терориста та звільнення заручників у Києві 18 квітня.

Головні тези:

  • Президент України розкрив подробиці спецоперації щодо ліквідації терориста та героїчного порятунку заручників у Києві.
  • Нападник був ліквідований, а чотирьом заручникам вдалося вижити. Триває розслідування всіх обставин інциденту.

Чотирьох заручників вдалося врятувати — Зеленський

Слідчі Національної поліції та СБУ ведуть зараз розслідування всіх обставин нападу в Києві на звичайних людей. Нападник був ліквідований.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він тримав заручників і одного із заручників, на жаль, убив. Чотирьох людей він убив просто на вулиці. Ще одна жінка померла в лікарні: важке поранення. Мої співчуття рідним та близьким загиблих.

Чотирьох заручників вдалося врятувати. Станом на цей час відомо, що 14 людей були поранені.

Цифра, на жаль, може збільшитись: люди ще звертаються по допомогу. Серед поранених хлопчик, йому 12 років. Лікарі надають необхідну допомогу. Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим.

Відомо, що нападник підпалив квартиру, перед тим як вийти зі зброєю на вулицю. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності. Довго жив на Донеччині, народився в Росії.

Зараз зʼясовується все, що може бути про нього відомо і чому він таке наробив. Треба перевірити кожну деталь.

В роботі у слідчих кілька версій. Усі його електронні пристрої, телефон, усі звʼязки будуть перевірені. Міністр внутрішніх справ України, Служба безпеки України та Генеральний прокурор України будуть інформувати суспільство. Уся перевірена інформація має бути надана нашим людям.

