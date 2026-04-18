Теракт у Києві. Зеленський заявив про порятунок чотирьох заручників

Чотирьох заручників вдалося врятувати — Зеленський

Слідчі Національної поліції та СБУ ведуть зараз розслідування всіх обставин нападу в Києві на звичайних людей. Нападник був ліквідований.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він тримав заручників і одного із заручників, на жаль, убив. Чотирьох людей він убив просто на вулиці. Ще одна жінка померла в лікарні: важке поранення. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Володимир Зеленський Президент України

Чотирьох заручників вдалося врятувати. Станом на цей час відомо, що 14 людей були поранені.

Цифра, на жаль, може збільшитись: люди ще звертаються по допомогу. Серед поранених хлопчик, йому 12 років. Лікарі надають необхідну допомогу. Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим.

Відомо, що нападник підпалив квартиру, перед тим як вийти зі зброєю на вулицю. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності. Довго жив на Донеччині, народився в Росії.

Зараз зʼясовується все, що може бути про нього відомо і чому він таке наробив. Треба перевірити кожну деталь.