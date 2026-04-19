Як врятувати себе та дитину в разі теракту — поради психологині Світлани Ройз

Смертельний теракт у Києві 18 квітня вкотре нагадав, що будь-хто з нас може опинитися у вкрай небезпечній ситуації та не знати, як варто поводитися, щоб вберегти своє життя та життя оточуючих. На тлі останніх трагічних подій українська психологиня Світлана Ройз опублікувала чіткий алгоритм дій для батьків та їхніх дітей на випадок, якщо поруч опиниться людина зі зброєю.

Алгоритм дій у разі теракту — як врятувати себе та дитину

Після трагічних подій у Києві Світлана Ройз насамперед радить налаштувати телефон таким чином, щоб можна було швидко відправляти сигнали SOS на кілька номерів, а також ділитися геолокацією.

Завдання — зберегтися, максимально захистити дитину, відвести в безпечне місце, дочекатись допомоги. Як мені пояснили, чітких алгоритмів не може бути, бо ситуації різні. Але є загальне. Світлана Ройз Українська психологиня

1. Говоріть коротко, ясно і тихо

Ви повинні давати дитині прості та чіткі інструкції. Якщо є можливість — обійміть або притисніть дитину до себе, стисніть (не боляче) руку. Якщо у вас маленька дитина — візьміть на руки, однак обличчям до себе: саме це може допомогти знизити рівень тривоги і самим дорослим дасть більше відчуття контролю.

Можна сказати або показати: "Тихо. Я з тобою"

Інфографіка: Vasyl Bohdan

2. Якщо є можливість — тікайте

Візьміть дитину за руку або на руки (залежно від віку). Скажіть тихо: "Ми зараз швидко біжимо. Я з тобою". Рухайтеся максимально швидко до укриття, використовуючи будь-які перешкоди як прикриття, — наголошує Ройз.

У разі теракту на відкритій місцевості вкрай важливо бігти зигзагами — це збільшить шанси, що у вас не зможуть поцілити. Однак вкрай важливо орієнтуватися саме по ситуації.

3. Якщо втекти неможливо — ховайтеся

Дитині знов покажіть жест — тихо! Скажіть — ми зараз тихо сидимо і не рухаємось. Вимкніть звук на телефоні! має бути повністю беззвучний режим. Шукайтe укриття: товсті стіни, бетон, земляні насипи, великі дерева Обережно — не біля скла! Світлана Ройз Українська психологиня

4. Якщо контакт неминучий — не дивіться прямо в очі нападнику

У жодному разі не можна робити різких рухів. Вкрай важливо виконувати вказівки, щоб не спровокувати агресію злочинця.

Стискайте руку дитини — дивіться на неї, кивком чи кліпанням передавайте сигнал — я з тобою.

5. Поясніть дитині, що все закінчилося, коли ви врешті будете в безпеці

За словами психологині, після того, як вашому життю вже нічого не буде загрожувати — обов’язково скажіть дитині: “Ми в безпеці”.

Що важливо розуміти, йдеться про своєрідний сигнал для психіки дитини про “закриття ситуації”.

Також вкрай важливо похвалити дитину за те, як вона проявляла силу, витримку та сміливість.