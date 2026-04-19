Теракт у Києві. Почалося службове розслідування дій поліцейських

Очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко наказав розпочати службове розслідування дій поліцейських під час теракту у Києві, в результаті якого загинули 6 цивільних людей.
Головні тези:
- У мережі українці активно критикують непрофесійну поведінку поліцейських.
- Річ у тім, що вони тікали від злочинця, а не намагалися його зупинити та захистити цивільних.
МВС розслідує дії поліцейських під час теракту в Києві
Ігор Клименко офіційно підтвердив, що вже дав доручення очільнику Національної поліції України Івану Вигівському.
Він повинен негайно розпочати службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту у столиці, який забрав життя 6 людей.
Після цього усю інформацію передадуть Державному бюро розслідувань України.
За словами глави МВС, результати та рішення службового розслідування у найкоротші терміни будуть оприлюднені Національною поліцією.
Що важливо розуміти, у соціальних мережах активно обговорюють відео, на яких видно, що поліцейські тікали від злочинця, фактично кидаючи напризволяще постраждалих людей просто на вулицях.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив, що стрілянину в Києві влаштував 58-річний уродженець Москви — його довелося ліквідувати.
