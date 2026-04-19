Теракт у Києві. Почалося службове розслідування дій поліцейських

Очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко наказав розпочати службове розслідування дій поліцейських під час теракту у Києві, в результаті якого загинули 6 цивільних людей.

МВС розслідує дії поліцейських під час теракту в Києві

Ігор Клименко офіційно підтвердив, що вже дав доручення очільнику Національної поліції України Івану Вигівському.

Він повинен негайно розпочати службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту у столиці, який забрав життя 6 людей.

Після цього усю інформацію передадуть Державному бюро розслідувань України.

“Служити та захищати” — не просто гасло. Воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо — в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей. Ігор Клименко Очільник Міністерства внутрішніх справ України

За словами глави МВС, результати та рішення службового розслідування у найкоротші терміни будуть оприлюднені Національною поліцією.

Що важливо розуміти, у соціальних мережах активно обговорюють відео, на яких видно, що поліцейські тікали від злочинця, фактично кидаючи напризволяще постраждалих людей просто на вулицях.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив, що стрілянину в Києві влаштував 58-річний уродженець Москви — його довелося ліквідувати.