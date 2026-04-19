Теракт в Киеве. Началось служебное расследование действий полицейских

Игорь Клименко
Глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко приказал приступить к служебному расследованию действий полицейских во время теракта в Киеве, в результате которого погибли 6 гражданских людей.

  • В сети украинцы активно критикуют непрофессиональное поведение полицейских.
  • Дело в том, что они убегали от преступника, а не пытались его остановить и защитить гражданских.

Игорь Клименко официально подтвердил, что уже дал поручение главе Национальной полиции Украины Ивану Выговскому.

Он должен немедленно начать служебное расследование действий полицейских во время теракта в столице, который унес жизни 6 человек.

После этого всю информацию передадут Государственному бюро расследований Украины.

"Служить и защищать" — не просто лозунг. Он должен быть подкреплен соответствующими профессиональными действиями. Особенно — в критические моменты, когда от этого зависят жизни людей.

Игорь Клименко

Глава Министерства внутренних дел Украины

По словам главы МВД, результаты и решения служебного расследования в кратчайшие сроки будут обнародованы Национальной полицией.

Что важно понимать, в социальных сетях активно обсуждают видео, на которых видно, что полицейские убегали от преступника, фактически бросая на произвол судьбы пострадавших людей прямо на улицах.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подтвердил, что стрельбу в Киеве устроил 58-летний уроженец Москвы — его пришлось ликвидировать.

