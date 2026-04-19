Теракт в Киеве. СМИ показали сожженную квартиру стрелка

Журналисты издания "Суспільне" опубликовали фотографии, на которых видно, как выглядит квартира преступника, который устроил теракт в Голосеевском районе Киева.

Теракт в Киеве — новые подробности и фото

На фотографиях можно увидеть, что квартира сильно пострадала в результате пожара — видны копоть на стенах и потолке, обломки мебели, полностью выбиты окна.

Что важно понимать, преступник поджег свою квартиру, прежде чем выйти с оружием на улицу.

По последним данным, в результате теракта погибли уже 6 человек, еще 7 человек госпитализированы с ранениями и травмами разной степени.

Как уже упоминалось ранее, Служба безопасности Украины расследует это дело как террористический акт, который привел к гибели людей (ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса).

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту действий полицейских, бежавших от террориста.

Это официально подтвердил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Производство открыли по статье — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

По словам Кравченко, вчера погибла не мать раненого 12-летнего мальчика, а ее сестра.