Теракт в Киеве. СМИ показали сожженную квартиру стрелка

Журналисты издания "Суспільне" опубликовали фотографии, на которых видно, как выглядит квартира преступника, который устроил теракт в Голосеевском районе Киева.
Главные тезисы
- СБУ квалифицировали расстрел гражданских и взятие заложников в Голосеевском районе Киева как террористический акт.
- Досудебное расследование процессуального руководства Киевской городской прокуратуры продолжается.
Теракт в Киеве — новые подробности и фото
На фотографиях можно увидеть, что квартира сильно пострадала в результате пожара — видны копоть на стенах и потолке, обломки мебели, полностью выбиты окна.
Что важно понимать, преступник поджег свою квартиру, прежде чем выйти с оружием на улицу.
По последним данным, в результате теракта погибли уже 6 человек, еще 7 человек госпитализированы с ранениями и травмами разной степени.
Как уже упоминалось ранее, Служба безопасности Украины расследует это дело как террористический акт, который привел к гибели людей (ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса).
Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту действий полицейских, бежавших от террориста.
Это официально подтвердил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Производство открыли по статье — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.
По словам Кравченко, вчера погибла не мать раненого 12-летнего мальчика, а ее сестра.
