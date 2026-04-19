Теракт у Києві. ЗМІ показали спалену квартиру стрільця

Журналісти видання "Суспільне" опублікували світлини, на яких видно, як виглядає квартира злочинця, що влаштував теракт у Голосіївському районі Києва.

Теракт у Києві — нові подробиці та фото

На світлинах можна побачити, що квартира сильно постраждала внаслідок пожежі — видно кіптяву на стінах і стелі, уламки меблів, повністю вибиті вікна.

Що важливо розуміти, злочинець підпалив свою квартиру перед тим, як вийти зі зброєю на вулицю.

За останніми даними, внаслідок теракту загинуло уже 6 осіб, ще 7 людей госпіталізовані із пораненнями і травмами різного ступеню.

Як уже згадувалося раніше, Служба безпеки України розслідує цю справу як терористичний акт, що призвів до загибелі людей (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу).

Окрім того, відкрито кримінальну справу за фактом дій поліцейських, які тікали від терориста.

Це вже офіційно підтвердив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Провадження відкрили за статтею — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

За словами Кравченка, вчора загинула не мати пораненого 12-річного хлопчика, а її сестра.