Кількість жертв теракту у Голосіївському районі Києва зросла

Кількість загиблих внаслідок стрілянини в Голосіївському районі Києва 18 квітня зросла до сімох.

Теракт у Києві: загинуло 7 людей

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

За інформацією медиків, у лікарні помер чоловік, поранений стрілком в Голосіївському районі.

Постраждалий перебував у вкрай важкому стані. Лікарі боролися за його життя, але врятувати його, на жаль, не вдалося. Віталій Кличко Міський голова Києва

Наразі в лікарнях столиці перебувають семеро поранених, з них одна дитина.

З дорослих четверо постраждалих перебувають в реанімації. Двоє — у відділенні політравми. Усім їм лікарі надають усю необхідну медичну допомогу.

Удень 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях. Далі він захопив заручників у магазині, стріляв у поліцейських під час затримання. Зі зловмисником намагалися сконтактувати перемовники. Зрештою його ліквідували. Було відомо про шістьох загиблих і 14 поранених внаслідок стрілянини.