Кількість загиблих внаслідок стрілянини в Голосіївському районі Києва 18 квітня зросла до сімох.
Головні тези:
- Кількість жертв теракту у Голосіївському районі Києва зросла до семи осіб.
- Озброєний злочинець вчинив стрілянину в супермаркеті, що призвело до трагічних наслідків.
Теракт у Києві: загинуло 7 людей
Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За інформацією медиків, у лікарні помер чоловік, поранений стрілком в Голосіївському районі.
Наразі в лікарнях столиці перебувають семеро поранених, з них одна дитина.
Загалом від стрілянини в Голосіївському районі вже семеро загиблих.
Удень 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях. Далі він захопив заручників у магазині, стріляв у поліцейських під час затримання. Зі зловмисником намагалися сконтактувати перемовники. Зрештою його ліквідували. Було відомо про шістьох загиблих і 14 поранених внаслідок стрілянини.
