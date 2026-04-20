Категорія
Україна
Дата публікації

Кількість жертв теракту у Голосіївському районі Києва зросла

Віталій Кличко
теракт

Кількість загиблих внаслідок стрілянини в Голосіївському районі Києва 18 квітня зросла до сімох.

Головні тези:

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

За інформацією медиків, у лікарні помер чоловік, поранений стрілком в Голосіївському районі.

Постраждалий перебував у вкрай важкому стані. Лікарі боролися за його життя, але врятувати його, на жаль, не вдалося.

Наразі в лікарнях столиці перебувають семеро поранених, з них одна дитина.

З дорослих четверо постраждалих перебувають в реанімації. Двоє — у відділенні політравми. Усім їм лікарі надають усю необхідну медичну допомогу.

Загалом від стрілянини в Голосіївському районі вже семеро загиблих.

Удень 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях. Далі він захопив заручників у магазині, стріляв у поліцейських під час затримання. Зі зловмисником намагалися сконтактувати перемовники. Зрештою його ліквідували. Було відомо про шістьох загиблих і 14 поранених внаслідок стрілянини.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Теракт у Києві. Почалося службове розслідування дій поліцейських
Ігор Клименко
Клименко
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Як врятувати себе та дитину в разі теракту — поради психологині Світлани Ройз
Алгоритм дій у разі теракту - як врятувати себе та дитину
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Теракт у Києві. ЗМІ показали спалену квартиру стрільця
Теракт у Києві - нові подробиці та фото

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?