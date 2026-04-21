Теракт в Киеве. Суд арестовал патрульного Дробницкого

21 апреля Печерский районный суд направил на 60 суток под стражу патрульного Михаила Дробницкого с возможностью внести залог. Его подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Суд арестовал патрульного после теракта в Киеве

Во время заседания адвокат полицейского заявил, что защита считает сообщение о подозрении преждевременным.

По его словам, Михаил Дробницкий "не убегал с места происшествия", прибыл на место преступления первым, вызвал скорую помощь.

Также адвокат просил в суде о домашнем аресте для своего подопечного.

Патрульный выступил с отдельным заявлением по поводу произошедшего во время теракта в Киеве:

Мне очень жаль, что это произошло. Каждый день прокручиваю это в своей голове.

Что важно понимать, залог определен в размере 266 тысяч гривен.

Пока не сообщается, планирует ли Михаил Дробницкий его вносить.

20 апреля стало известно, что число погибших в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева 18 апреля возросло до семи. В больнице скончался мужчина, раненный преступником.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в настоящее время в больницах столицы находятся семь раненых, в том числе и один ребенок.