Теракт в Киеве. Суд арестовал патрульного Дробницкого

21 апреля Печерский районный суд направил на 60 суток под стражу патрульного Михаила Дробницкого с возможностью внести залог. Его подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
Главные тезисы
- Суд определил залог в размере 266 тысяч гривен.
- По словам подозреваемого, он сожалеет о случившемся.
Суд арестовал патрульного после теракта в Киеве
Во время заседания адвокат полицейского заявил, что защита считает сообщение о подозрении преждевременным.
По его словам, Михаил Дробницкий "не убегал с места происшествия", прибыл на место преступления первым, вызвал скорую помощь.
Также адвокат просил в суде о домашнем аресте для своего подопечного.
Патрульный выступил с отдельным заявлением по поводу произошедшего во время теракта в Киеве:
Что важно понимать, залог определен в размере 266 тысяч гривен.
Пока не сообщается, планирует ли Михаил Дробницкий его вносить.
20 апреля стало известно, что число погибших в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева 18 апреля возросло до семи. В больнице скончался мужчина, раненный преступником.
По словам мэра столицы Виталия Кличко, в настоящее время в больницах столицы находятся семь раненых, в том числе и один ребенок.
