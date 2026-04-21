Теракт у Києві. Суд арештував патрульного Дробницького
Суд арештував патрульного після теракту в Києві
21 квітня Печерський районний суд відправив на 60 діб під варту патрульного Михайла Дробницького із можливістю внести заставу. Його підозрюють в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

  • Суд визначив заставу в розмірі 266 тисяч гривень.
  • За словами підозрюваного, він шкодує про те, що сталося.

Під час засідання адвокат поліцейського заявив, що захист вважає повідомлення про підозру передчасним.

За його словам, Михайло Дробницький "не втікав з місця події", прибув на місце злочину першим, викликав швидку допомогу.

Також адвокат просив у суде про домашній арешт для свого підопічного.

Патрульний виступив з окремою заявою з приводу того, що сталося під час теракту в Києві:

Мені дуже шкода, що так сталося. Кожен день прокручую це в своїй голові.

Наразі не повідомляється, чи планує Михайло Дробницький її вносити.

20 квітня стало відомо, що кількість загиблих внаслідок стрілянини в Голосіївському районі Києва 18 квітня зросла до сімох. У лікарні помер чоловік, поранений злочинцем.

За словами мера столиці Віталія Кличка, наразі в лікарнях столиці перебувають семеро поранених, зокрема й одна дитина.

Більше по темі

Як врятувати себе та дитину в разі теракту — поради психологині Світлани Ройз
Алгоритм дій у разі теракту - як врятувати себе та дитину
Теракт у Києві. ЗМІ показали спалену квартиру стрільця
Теракт у Києві - нові подробиці та фото
Теракт у Києві. Стрілець записував свої дії на диктофон
Теракт у Києві - озвучені нові подробиці

