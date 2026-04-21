Теракт у Києві. Стрілець записував свої дії на диктофон

Глава МВС України Ігор Клименко офіційно підтвердив, що теракт у Голосіївському районі столиці почався з побутового конфлікту, а стрілець Дмитро Васильченков записував свої дії на диктофон.
Головні тези:
- Стрілець отримав медичну довідку для продовження дозволу на зброю у приватній клініці кілька місяців тому.
- Наразі у правоохоронців є запитання до цієї медустанови.
Теракт у Києві — озвучені нові подробиці
За словами Ігоря Клименка, злоченець мешкав на 5 поверсі, однак у нього були конфлікти з сусідом із 6 поверху — вони тривали не один тиждень.
Як зазначив міністр. йдеться про суміш слів, які важко розшифрувати.
До прикладу, чоловік, якого злочинець застрелив, говорив "Ти мені будеш тут розказувати якусь дурню, я тут, мов, щось тут ремонтував, проявив ініціативу, ну будь здоров".
Клименко наголошує: ці уривки вкотре підтверджують версію, що до теракту призвів саме конфлікт на побутовому ґрунті.
Глава МВС також підтвердив ЗМІ, що перші постріли з травматичної зброї Васильченков зробив біля під'їзду.
Після цього він повернувся в квартиру, забрав карабін, підпалив квартиру і вийшов на вулицю.
