Теракт у Києві. Стрілець записував свої дії на диктофон
Категорія
Україна
Дата публікації

Джерело:  Укрінформ

Глава МВС України Ігор Клименко офіційно підтвердив, що теракт у Голосіївському районі столиці почався з побутового конфлікту, а стрілець Дмитро Васильченков записував свої дії на диктофон.

Головні тези:

  • Стрілець отримав медичну довідку для продовження дозволу на зброю у приватній клініці кілька місяців тому.
  • Наразі у правоохоронців є запитання до цієї медустанови.

За словами Ігоря Клименка, злоченець мешкав на 5 поверсі, однак у нього були конфлікти з сусідом із 6 поверху — вони тривали не один тиждень.

І от цього дня між ними знову був конфлікт. Коли вилучили телефон стрільця — вже після його ліквідації — побачили, що він всі дії записував на диктофон. Це якраз дало можливість зрозуміти похвилинно, що там відбувалося. Він постійно бурмотів щось. Сказати і зрозуміти, що він надиктовував, дуже важко.

Ігор Клименко

Глава МВС України

Як зазначив міністр. йдеться про суміш слів, які важко розшифрувати.

До прикладу, чоловік, якого злочинець застрелив, говорив "Ти мені будеш тут розказувати якусь дурню, я тут, мов, щось тут ремонтував, проявив ініціативу, ну будь здоров".

Клименко наголошує: ці уривки вкотре підтверджують версію, що до теракту призвів саме конфлікт на побутовому ґрунті.

Глава МВС також підтвердив ЗМІ, що перші постріли з травматичної зброї Васильченков зробив біля під'їзду.

Після цього він повернувся в квартиру, забрав карабін, підпалив квартиру і вийшов на вулицю.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Як врятувати себе та дитину в разі теракту — поради психологині Світлани Ройз
Алгоритм дій у разі теракту - як врятувати себе та дитину
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Теракт у Києві. ЗМІ показали спалену квартиру стрільця
Теракт у Києві - нові подробиці та фото
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кількість жертв теракту у Голосіївському районі Києва зросла
Віталій Кличко
теракт

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?