Теракт у Києві. Стрілець записував свої дії на диктофон

Глава МВС України Ігор Клименко офіційно підтвердив, що теракт у Голосіївському районі столиці почався з побутового конфлікту, а стрілець Дмитро Васильченков записував свої дії на диктофон.

Теракт у Києві — озвучені нові подробиці

За словами Ігоря Клименка, злоченець мешкав на 5 поверсі, однак у нього були конфлікти з сусідом із 6 поверху — вони тривали не один тиждень.

І от цього дня між ними знову був конфлікт. Коли вилучили телефон стрільця — вже після його ліквідації — побачили, що він всі дії записував на диктофон. Це якраз дало можливість зрозуміти похвилинно, що там відбувалося. Він постійно бурмотів щось. Сказати і зрозуміти, що він надиктовував, дуже важко. Ігор Клименко Глава МВС України

Як зазначив міністр. йдеться про суміш слів, які важко розшифрувати.

До прикладу, чоловік, якого злочинець застрелив, говорив "Ти мені будеш тут розказувати якусь дурню, я тут, мов, щось тут ремонтував, проявив ініціативу, ну будь здоров".

Клименко наголошує: ці уривки вкотре підтверджують версію, що до теракту призвів саме конфлікт на побутовому ґрунті.

Глава МВС також підтвердив ЗМІ, що перші постріли з травматичної зброї Васильченков зробив біля під'їзду.