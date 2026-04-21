Теракт в Киеве. Стрелец записывал свои действия на диктофон
Теракт в Киеве — озвучены новые подробности
Глава МВД Украины Игорь Клименко официально подтвердил, что теракт в Голосеевском районе столицы начался с бытового конфликта, а стрелок Дмитрий Васильченко записывал свои действия на диктофон.

  • Стрелец получил медицинскую справку для продления разрешения на оружие в частной клинике несколько месяцев назад.
  • Сейчас у правоохранителей есть вопросы к этому медучреждению.

По словам Игоря Клименко, преступник жил на 5 этаже, однако у него были конфликты с соседом с 6 этажа — они длились не одну неделю.

И вот в этот день между ними снова был конфликт. Когда изъяли телефон стрелка, уже после его ликвидации, увидели, что он все действия записывал на диктофон. Это как раз позволило понять поминутно, что там происходило. Он постоянно бормотал что-то. Сказать и понять, что он диктовал, очень тяжело.

Игорь Клименко

Глава МВД Украины

Как отметил министр, речь идет о смеси слов, которые трудно расшифровать.

К примеру, мужчина, которого преступник застрелил, говорил "Ты мне будешь здесь рассказывать какую-то ерунду, я здесь, как будто что-то здесь ремонтировал, проявил инициативу, ну будь здоров".

Клименко отмечает: эти отрывки еще раз подтверждают версию, что к теракту привел именно конфликт на бытовой почве.

Глава МВД также подтвердил СМИ, что первые выстрелы из травматического оружия Васильченков сделал у подъезда.

После этого он вернулся в квартиру, забрал карабин, поджег квартиру и вышел на улицу.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Как спасти себя и ребенка в случае теракта — советы психолога Светланы Ройз
Алгоритм действий в случае теракта - как спасти себя и ребенка
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Теракт в Киеве. СМИ показали сожженную квартиру стрелка
Теракт в Киеве - новые подробности и фото
Категория
Украина
Дата публикации
Число жертв теракта в Голосеевском районе Киева возросло
Виталий Кличко
Киев

