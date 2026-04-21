Теракт в Киеве. Стрелец записывал свои действия на диктофон

Глава МВД Украины Игорь Клименко официально подтвердил, что теракт в Голосеевском районе столицы начался с бытового конфликта, а стрелок Дмитрий Васильченко записывал свои действия на диктофон.

Теракт в Киеве — озвучены новые подробности

По словам Игоря Клименко, преступник жил на 5 этаже, однако у него были конфликты с соседом с 6 этажа — они длились не одну неделю.

И вот в этот день между ними снова был конфликт. Когда изъяли телефон стрелка, уже после его ликвидации, увидели, что он все действия записывал на диктофон. Это как раз позволило понять поминутно, что там происходило. Он постоянно бормотал что-то. Сказать и понять, что он диктовал, очень тяжело. Игорь Клименко Глава МВД Украины

Как отметил министр, речь идет о смеси слов, которые трудно расшифровать.

К примеру, мужчина, которого преступник застрелил, говорил "Ты мне будешь здесь рассказывать какую-то ерунду, я здесь, как будто что-то здесь ремонтировал, проявил инициативу, ну будь здоров".

Клименко отмечает: эти отрывки еще раз подтверждают версию, что к теракту привел именно конфликт на бытовой почве.

Глава МВД также подтвердил СМИ, что первые выстрелы из травматического оружия Васильченков сделал у подъезда.