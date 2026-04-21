Теракт в Киеве. Стрелец записывал свои действия на диктофон

Глава МВД Украины Игорь Клименко официально подтвердил, что теракт в Голосеевском районе столицы начался с бытового конфликта, а стрелок Дмитрий Васильченко записывал свои действия на диктофон.
Главные тезисы
- Стрелец получил медицинскую справку для продления разрешения на оружие в частной клинике несколько месяцев назад.
- Сейчас у правоохранителей есть вопросы к этому медучреждению.
Теракт в Киеве — озвучены новые подробности
По словам Игоря Клименко, преступник жил на 5 этаже, однако у него были конфликты с соседом с 6 этажа — они длились не одну неделю.
Как отметил министр, речь идет о смеси слов, которые трудно расшифровать.
К примеру, мужчина, которого преступник застрелил, говорил "Ты мне будешь здесь рассказывать какую-то ерунду, я здесь, как будто что-то здесь ремонтировал, проявил инициативу, ну будь здоров".
Клименко отмечает: эти отрывки еще раз подтверждают версию, что к теракту привел именно конфликт на бытовой почве.
Глава МВД также подтвердил СМИ, что первые выстрелы из травматического оружия Васильченков сделал у подъезда.
После этого он вернулся в квартиру, забрал карабин, поджег квартиру и вышел на улицу.
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-