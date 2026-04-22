Теракт у Києві. Стрілець називав себе "генералом російської армії"
Іван Вигівський
Джерело:  РБК Україна

Дмитро Васильченков, який 18 квітня влаштував теракт в Голосіївському районі Києва, називав себе “генералом російської армії”. З такою заявою виступив очільник Нацполіції Іван Вигівський.

Головні тези:

  • Поліція підтвердила, що нападник мав певні вади, однак не уточнив, які саме.
  • Жертвами теракту в столиці стали 7 мирних мешканців міста.

Нацполіція розкрила нові подробиці щодо теракту в Києві

Очільник Національної поліції повідомив журналістам, що його команда детлаьно вивчила та проаналізувала певні файли у телефоні нападника.

Як виявилося, Дмитро Васильченков доволі часто знімав себе, а також те, де він стріляв.

Він, коли ходив по під'їзду, називав себе генералом російської армії. Ми розуміємо, що були певні в нього вади, — розповів представникам ЗМІ Іван Вигівський.

Теракт у Києві — що важливо знати

18 квітня 58-річний уроженець Москви Дмитро Васильченков відкрив вогонь по перехожих у Голосіївському районі Києва.

Після цього він прорвався до місцевого супермаркету, де взяв людей у заручники.

На місце події прибули спецпризначенці, які 40 хвилин вели переговори зі стрільцем. Зрештою, його ліквідували.

Екіпаж з правоохоронцями прибув на виклик щодо стрілянини і мав при собі зброю. Однак поліцейські не застосували її, хоча мали на це право й покинули місце події, лишивши поранених цивільних. Жертвами теракту стали 7 мирних мешканців Києва.

