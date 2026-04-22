Теракт у Києві. Стрілець називав себе "генералом російської армії"

Дмитро Васильченков, який 18 квітня влаштував теракт в Голосіївському районі Києва, називав себе “генералом російської армії”. З такою заявою виступив очільник Нацполіції Іван Вигівський.

Нацполіція розкрила нові подробиці щодо теракту в Києві

Очільник Національної поліції повідомив журналістам, що його команда детлаьно вивчила та проаналізувала певні файли у телефоні нападника.

Як виявилося, Дмитро Васильченков доволі часто знімав себе, а також те, де він стріляв.

Він, коли ходив по під'їзду, називав себе генералом російської армії. Ми розуміємо, що були певні в нього вади, — розповів представникам ЗМІ Іван Вигівський.

Теракт у Києві — що важливо знати

18 квітня 58-річний уроженець Москви Дмитро Васильченков відкрив вогонь по перехожих у Голосіївському районі Києва.

Після цього він прорвався до місцевого супермаркету, де взяв людей у заручники.

На місце події прибули спецпризначенці, які 40 хвилин вели переговори зі стрільцем. Зрештою, його ліквідували.