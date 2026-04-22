Теракт в Киеве. Стрелец называл себя "генералом российской армии"
Нацполиция раскрыла новые подробности по поводу теракта в Киеве
Источник:  РБК Украина

Дмитрий Васильченков, устроивший 18 апреля теракт в Голосеевском районе Киева, называл себя "генералом российской армии". С таким заявлением выступил глава Нацполиции Иван Выговский.

Главные тезисы

  • Полиция подтвердила, что нападавший имел определенные проблемы с психикой, однако не уточнил, какие именно.
  • Жертвами теракта в столице стали семь мирных жителей города.

Нацполиция раскрыла новые подробности по поводу теракта в Киеве

Глава Национальной полиции сообщил журналистам, что его команда детально изучила и проанализировала определенные файлы в телефоне нападающего.

Как оказалось, Дмитрий Васильченко довольно часто снимал себя, а также то, где он стрелял.

Он, когда ходил по подъезду, называл себя генералом российской армии. Мы понимаем, что были у него определенные отклонения, — рассказал представителям СМИ Иван Выговский.

Теракт в Киеве — что важно знать

18 апреля 58-летний уроженец Москвы Дмитрий Васильченков открыл огонь по прохожим в Голосеевском районе Киева.

После этого он прорвался в местный супермаркет, где взял людей в заложники.

На место происшествия прибыли спецназовцы, которые 40 минут вели переговоры со стрелком. В конце концов его ликвидировали.

Экипаж с правоохранителями прибыл на вызов о стрельбе и имел при себе оружие. Однако полицейские не применили его, хотя имели на это право и покинули место происшествия, оставив раненых гражданских. Жертвами теракта стали семь мирных жителей Киева.

