"Хохол швайне зиг хайль!": Опубликованы аудио стрелка во время теракта в Киеве
Офис генерального прокурора Украины сообщил, что следствие установило полную хронологию теракта в Киеве, который произошел 18 апреля и унес жизни 7 человек. Кроме того, удалось сформировать подробный портрет личности стрелка.

Главные тезисы

  • Нападающий избирательно предупреждал отдельных прохожих, чтобы те убегали, "поскольку сейчас будет стрельба".
  • Все свои действия мужчина оправдывал «самозащитой» от якобы группового нападения четырех человек у подъезда, утверждая, что на него «наехал молодняк вместе с бабами».

Мужчина — уроженец москвы, 1968 г. р., военный пенсионер. В период с 1992 по 2005 год проходил службу в рядах ВСУ на разных должностях по обслуживанию автомобильной техники. Майор в отставке. После начала российской агрессии переехал в Киев из Бахмута, — сказано в заявлении ОГП.

Несмотря на то, что стрелок привлекался к уголовной ответственности, у него было два зарегистрированных карабина и травматический пистолет.

Как удалось узнать, последнее разрешение на оружие он получил на основании якобы журналистского удостоверения, выданного одной из общественных организаций.

После того как было проанализировано содержимое мобильного телефона преступника, стало ясно, что он тщательно готовился к теракту. К примеру, нападающий отрабатывал навыки быстрого приведения оружия в боевую готовность и прицельной стрельбы.

Свои действия он сопровождал агрессивными монологами: называл людей свиньями, которых будет мочить, использовал язык вражды в отношении украинцев, восклицал нацистские приветствия и призывал к насилию на идеологической почве.

Стрелец ненавидел своего соседа, которого пренебрежительно называл «директором шестого» — именно он был первой жертвой нападения.

Теракт 18 апреля начался на фоне спора из-за домофона, который убийца отремонтировал лично, однако после этого некоторые жители не могли попасть в дом.

