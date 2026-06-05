У Путина отреагировали на открытое письмо Зеленского

Спикер Кремля Дмитрий Песков официально подтвердил, что команда российского диктатора видела и располагает открытым письмом от украинского лидера Владимира Зеленского относительно немедленного завершения войны. Однако, мол, Владимиру Путину его передадут чуть позже.
Главные тезисы
- В Кремле еще раз повторили, что хотят видеть Зеленского в Москве.
- Президент Украины настроен привлечь к переговорам ЕС и США.
Кремль не спешит ответить на предложение Зеленского
По словам Пескова, в Кремле видели открытое письмо президента Украины, однако Путину расскажут о нем позже.
На этом фоне представитель российского диктатора еще раз цинично повторил:
Что важно понимать, 4 июня украинский лидер Владимир Зеленский в открытом письме предложил Путину определить дату и встретиться, чтобы договориться о завершении войны.
Кроме того, президент Украины призывает официальную Москву привлечь к российско-украинским переговорам Европу и США.
По словам Зеленского, от разведки он получил сведения о том, что Путин настроен продолжать войну в 2027 и 2028 годах.
Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига официально подтвердил, что открытое письмо Владимира Зеленского российскому диктатору, где он призывает прекратить войну, передадут РФ по дипломатическим каналам.
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