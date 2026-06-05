У Путина отреагировали на открытое письмо Зеленского
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У Путина отреагировали на открытое письмо Зеленского

Кремль не спешит ответить на предложение Зеленского
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Источник:  online.ua

Спикер Кремля Дмитрий Песков официально подтвердил, что команда российского диктатора видела и располагает открытым письмом от украинского лидера Владимира Зеленского относительно немедленного завершения войны. Однако, мол, Владимиру Путину его передадут чуть позже.

Главные тезисы

  • В Кремле еще раз повторили, что хотят видеть Зеленского в Москве.
  • Президент Украины настроен привлечь к переговорам ЕС и США.

Кремль не спешит ответить на предложение Зеленского

По словам Пескова, в Кремле видели открытое письмо президента Украины, однако Путину расскажут о нем позже.

На этом фоне представитель российского диктатора еще раз цинично повторил:

Если Зеленский хочет встретиться с Путиным, он может приехать в Москву.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Что важно понимать, 4 июня украинский лидер Владимир Зеленский в открытом письме предложил Путину определить дату и встретиться, чтобы договориться о завершении войны.

Кроме того, президент Украины призывает официальную Москву привлечь к российско-украинским переговорам Европу и США.

По словам Зеленского, от разведки он получил сведения о том, что Путин настроен продолжать войну в 2027 и 2028 годах.

Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига официально подтвердил, что открытое письмо Владимира Зеленского российскому диктатору, где он призывает прекратить войну, передадут РФ по дипломатическим каналам.

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