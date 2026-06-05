ПВО сбила и подавила 198 целей при атаке РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 4-5 июня российские захватчики совершали нападение на Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 216 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, барражирующими боеприпасами «Бандероль».
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 13 локациях.
- Воздушное нападение врага продолжается до сих пор, поэтому не игнорируйте тревогу.
Новая атака РФ на Украину — как отработала ПВО
Вражеские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ВОТ АР Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях. Управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
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