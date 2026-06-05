ПВО сбила и подавила 198 целей при атаке РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 4-5 июня российские захватчики совершали нападение на Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 216 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, барражирующими боеприпасами «Бандероль».

Новая атака РФ на Украину — как отработала ПВО

Вражеские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ВОТ АР Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 198 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях. Управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!