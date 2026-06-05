ППО збила та подавила 198 цілей під час атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО збила та подавила 198 цілей під час атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака РФ на Україну - як відпрацювала ППО

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 4-5 червня російські загарбники здійснювали напад на Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також 216 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль», дронами-імітаторами типу «Пародія».

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 13 локаціях.
  • Повітряний напад ворога триває досі, тому не ігноруйте тривогу.

Нова атака РФ на Україну — як відпрацювала ППО

Ворожі дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 198 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Гегсет зробив неочікувану заяву про допомогу США Україні
Гегсет
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні створили зброю проти російських КАБів
Український "Еквалайзер" - що про нього відомо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ось-ось програє". Борис Джонсон бачить ознаки поразки Путіна
Джонсон вважає, що поразка Путіна близько

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?