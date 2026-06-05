ППО збила та подавила 198 цілей під час атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 4-5 червня російські загарбники здійснювали напад на Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також 216 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль», дронами-імітаторами типу «Пародія».

Нова атака РФ на Україну — як відпрацювала ППО

Ворожі дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 198 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Поширити

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!