ППО збила та подавила 198 цілей під час атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 4-5 червня російські загарбники здійснювали напад на Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також 216 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль», дронами-імітаторами типу «Пародія».
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 13 локаціях.
- Повітряний напад ворога триває досі, тому не ігноруйте тривогу.
Нова атака РФ на Україну — як відпрацювала ППО
Ворожі дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
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