Гегсет зробив неочікувану заяву про допомогу США Україні
Джерело:  Clash Report

Міністр оборони США Піт Гегсет несподівано заговорив про те, що Вашингтон знайде спосіб допомогти Україні.

Головні тези:

  • Міністр оборони США Піт Гегсет заявив про намір знайти спосіб допомогти Україні у захисті себе.
  • США планують змінити спосіб виробництва боєприпасів для посилення підтримки України.

Вашингтон знайде спосіб допомогти Україні захистити себе — Гегсет

Про це сказав міністр оборони США Піт Гегсет у кулуарах Азіатського саміту з питань безпеки в Сінгапурі.

Де ми можемо допомогти Україні, ми це робимо. Де ми можемо дати Європі змогу зробити більше, ми це робимо.

Він пояснив, що США змінюють спосіб виробництва всіх «важливих боєприпасів», щоб американські компанії постачали «не просто трохи більше, а набагато більше в усьому спектрі».

Погляньте на суму коштів, що було витрачено. Європа активізувала свої зусилля, а Україна проявила не меншу, а то й більшу ефективність у цьому процесі.

Очільник американського військового відомства зазначив: США хочуть, щоб українці могли захищатися.

І ми знайдемо спосіб, щоб допомогти їм.

Він також підкреслив, що США продовжують вчитися на досвіді України у застосуванні безпілотних систем на полі бою та збільшують інвестиції в цю галузь.

У бюджеті президента США Дональда Трампа на 2027 рік ви побачите 56 млрд доларів, виділених на забезпечення переваги у сфері дронів.

Американський міністр відзначив здатність України масштабувати виробництво та адаптувати використання безпілотників.

Ми дуже багато навчилися в України щодо того, як вони працюють. Тож це є нашим пріоритетом на майбутнє. Ми маємо намір не просто досягти паритетного рівня, а стати найкращими у світі в цій сфері.

