Гегсет зробив неочікувану заяву про допомогу США Україні

Вашингтон знайде спосіб допомогти Україні захистити себе — Гегсет

Про це сказав міністр оборони США Піт Гегсет у кулуарах Азіатського саміту з питань безпеки в Сінгапурі.

Де ми можемо допомогти Україні, ми це робимо. Де ми можемо дати Європі змогу зробити більше, ми це робимо.

Він пояснив, що США змінюють спосіб виробництва всіх «важливих боєприпасів», щоб американські компанії постачали «не просто трохи більше, а набагато більше в усьому спектрі».

Погляньте на суму коштів, що було витрачено. Європа активізувала свої зусилля, а Україна проявила не меншу, а то й більшу ефективність у цьому процесі.

Очільник американського військового відомства зазначив: США хочуть, щоб українці могли захищатися.

І ми знайдемо спосіб, щоб допомогти їм.

Він також підкреслив, що США продовжують вчитися на досвіді України у застосуванні безпілотних систем на полі бою та збільшують інвестиції в цю галузь.

У бюджеті президента США Дональда Трампа на 2027 рік ви побачите 56 млрд доларів, виділених на забезпечення переваги у сфері дронів.

Американський міністр відзначив здатність України масштабувати виробництво та адаптувати використання безпілотників.