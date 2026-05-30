Гегсет сделал неожиданное заявление о помощи США Украине

Министр обороны США Пит Гегсет неожиданно заговорил о том, что Вашингтон найдет способ помочь Украине.
Главные тезисы
- США готовы изменить способ производства боеприпасов для усиления поддержки Украины в защите себя.
- Министр обороны Пит Гегсет обещает найти способ помочь Украине в защите от возможных угроз.
Вашингтон найдет способ помочь Украине защитить себя — Гегсет
Об этом сказал министр обороны США Пит Гегсет в кулуарах Азиатского саммита по безопасности в Сингапуре.
Где мы можем помочь Украине, мы это делаем. Где мы можем дать Европе сделать больше, мы это делаем.
Он объяснил, что США меняют способ производства всех «важных боеприпасов», чтобы американские компании снабжали «не просто чуть больше, а гораздо больше во всем спектре».
Глава американского военного ведомства отметил: США хотят, чтобы украинцы могли защищаться.
И мы найдем способ помочь им.
Он также подчеркнул, что США продолжают учиться на опыте Украины по применению беспилотных систем на поле боя и увеличивают инвестиции в эту отрасль.
Американский министр отметил способность Украины масштабировать производство и адаптировать использование беспилотников.
Мы очень многому научились у Украины относительно того, как они работают. Поэтому это наш приоритет на будущее. Мы намерены не просто достичь паритетного уровня, а стать лучшими в мире в этой сфере.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-