Гегсет сделал неожиданное заявление о помощи США Украине

Министр обороны США Пит Гегсет неожиданно заговорил о том, что Вашингтон найдет способ помочь Украине.

Вашингтон найдет способ помочь Украине защитить себя — Гегсет

Об этом сказал министр обороны США Пит Гегсет в кулуарах Азиатского саммита по безопасности в Сингапуре.

Где мы можем помочь Украине, мы это делаем. Где мы можем дать Европе сделать больше, мы это делаем.

Он объяснил, что США меняют способ производства всех «важных боеприпасов», чтобы американские компании снабжали «не просто чуть больше, а гораздо больше во всем спектре».

Взгляните на сумму потраченных средств. Европа активизировала свои усилия, а Украина проявила не меньшую, а то и большую эффективность в этом процессе.

Глава американского военного ведомства отметил: США хотят, чтобы украинцы могли защищаться.

И мы найдем способ помочь им.

Он также подчеркнул, что США продолжают учиться на опыте Украины по применению беспилотных систем на поле боя и увеличивают инвестиции в эту отрасль.

В бюджете президента США Дональда Трампа на 2027 год вы увидите 56 млрд долларов, выделенных на обеспечение преимущества в сфере дронов.

Американский министр отметил способность Украины масштабировать производство и адаптировать использование беспилотников.