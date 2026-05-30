Гегсет сделал неожиданное заявление о помощи США Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Гегсет сделал неожиданное заявление о помощи США Украине

Гегсет
Read in English
Читати українською
Источник:  Clash Report

Министр обороны США Пит Гегсет неожиданно заговорил о том, что Вашингтон найдет способ помочь Украине.

Главные тезисы

  • США готовы изменить способ производства боеприпасов для усиления поддержки Украины в защите себя.
  • Министр обороны Пит Гегсет обещает найти способ помочь Украине в защите от возможных угроз.

Вашингтон найдет способ помочь Украине защитить себя — Гегсет

Об этом сказал министр обороны США Пит Гегсет в кулуарах Азиатского саммита по безопасности в Сингапуре.

Где мы можем помочь Украине, мы это делаем. Где мы можем дать Европе сделать больше, мы это делаем.

Он объяснил, что США меняют способ производства всех «важных боеприпасов», чтобы американские компании снабжали «не просто чуть больше, а гораздо больше во всем спектре».

Взгляните на сумму потраченных средств. Европа активизировала свои усилия, а Украина проявила не меньшую, а то и большую эффективность в этом процессе.

Глава американского военного ведомства отметил: США хотят, чтобы украинцы могли защищаться.

И мы найдем способ помочь им.

Он также подчеркнул, что США продолжают учиться на опыте Украины по применению беспилотных систем на поле боя и увеличивают инвестиции в эту отрасль.

В бюджете президента США Дональда Трампа на 2027 год вы увидите 56 млрд долларов, выделенных на обеспечение преимущества в сфере дронов.

Американский министр отметил способность Украины масштабировать производство и адаптировать использование беспилотников.

Мы очень многому научились у Украины относительно того, как они работают. Поэтому это наш приоритет на будущее. Мы намерены не просто достичь паритетного уровня, а стать лучшими в мире в этой сфере.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Субмарина США торпедой уничтожила военный корабль Ирана — Гегсет
субмарина
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Пытался убить Трампа. Гегсет заявил о ликвидации иранского боевика
Гегсет
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США и Израиль поразили более 7 тыс целей в Иране — Гегсет
Гегсет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?