У Путіна відреагували на відкритий лист Зеленського
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Політика
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У Путіна відреагували на відкритий лист Зеленського

Путін
Джерело:  online.ua

Речник Кремля Дмитро Пєсков офіційно підтвердив, що команда російського диктатора бачила та має у своєму розпорядженні відкритий лист від українського лідера Володимира Зеленського щодо негайного завершення війни. Однак, мовляв, Володимиру Путіну його передадуть трохи пізніше.

Головні тези:

  • У Кремлі вкотре повторили, що хочуть бачити Зеленського в Москві.
  • Президент України налаштований залучити до переговорів ЄС та США.

Кремль не поспішає з відповіддю на пропозицію Зеленського

За словами Пєскова, у Кремлі бачили відкритий лист президента України, проте Путіну розкажуть про нього пізніше.

На цьому тлі речник російського диктатора вкотре цинічно повторив:

Якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Що важливо розуміти, 4 червень український лідер Володимир Зеленський у відкритому листі запропонував Путіну визначити дату та зустрітись, щоб домовитися про завершення війни.

Окрім того, президент України закликає офіційну Москву залучити до російсько-українських переговорів Європу та США.

За словами Зеленського, від розвідки він отримав дані про те, що Путін налаштований продовжувати війну в 2027 та 2028 роках.

Шеф української дипломатії Андрій Сибіга офіційно підтвердив, що відкритий лист Володимира Зеленського російському диктатору, де він закликає припинити війну, передадуть РФ дипломатичними каналами.

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