У Путіна відреагували на відкритий лист Зеленського

Речник Кремля Дмитро Пєсков офіційно підтвердив, що команда російського диктатора бачила та має у своєму розпорядженні відкритий лист від українського лідера Володимира Зеленського щодо негайного завершення війни. Однак, мовляв, Володимиру Путіну його передадуть трохи пізніше.

Кремль не поспішає з відповіддю на пропозицію Зеленського

За словами Пєскова, у Кремлі бачили відкритий лист президента України, проте Путіну розкажуть про нього пізніше.

На цьому тлі речник російського диктатора вкотре цинічно повторив:

Якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Що важливо розуміти, 4 червень український лідер Володимир Зеленський у відкритому листі запропонував Путіну визначити дату та зустрітись, щоб домовитися про завершення війни.

Окрім того, президент України закликає офіційну Москву залучити до російсько-українських переговорів Європу та США.

За словами Зеленського, від розвідки він отримав дані про те, що Путін налаштований продовжувати війну в 2027 та 2028 роках.