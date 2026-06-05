Палата представителей США поддержала законопроект о помощи Украине и санкциях против РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Палата представителей США поддержала законопроект о помощи Украине и санкциях против РФ

Палата представителей США встала на сторону Украины
Read in English
Читати українською
Источник:  The Hill

Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении Украине новой военной помощи, поддержке восстановления и введении новых санкций против России. Что важно понимать, это решение было принято в обход традиционной процедуры благодаря голосам части республиканцев, выступивших против позиции президента Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Все еще маловероятно, что этот документ будет рассмотрен в Сенате, ведь его контролируют республиканцы.
  • Лидер большинства республиканец Джон Тун крайне редко идет вопреки позиции президента США.

Палата представителей США встала на сторону Украины

Американские журналисты обращают внимание на то, что за принятие законопроекта отдали свои голоса 226 конгрессменов, а против высказались 195.

Кроме того, указано, что документ был вынесен на голосование с помощью специальной процедуры петиции в обход комитетов (discharge petition).

Важным моментом стало еще и то, что к демократам присоединились 18 республиканцев и один независимый конгрессмен Кевин Кайли — его голос дал возможность запустить этот процесс.

С официальным заявлением по этому поводу уже выступил самый высокий по рангу представитель меньшинства в Комитете по иностранным делам Грегори Микс во время выступления в Палате представителей:

Мы все хотим, чтобы эта война кончилась. Вопрос заключается в том, как именно?

На фоне последних событий он попросил Конгресс поддержать "храбрых украинцев, борющихся за свое будущее и предоставить им оружие, необходимое для самозащиты".

Что важно понимать, этот законопроект также предусматривает противодействие влиянию со стороны РФ, выделение дополнительной помощи странам Балтии, а также предоставление Украине займов по программе иностранного военного финансирования для закупки оружия.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это расточительство!". Сенат США заблокировал выделение средств на новый бальный зал Трампа
Сенат
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин передал Трампу предупреждение об усилении атак на Киев
Путин снова пытается запугать Украину и мир
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Путина отреагировали на открытое письмо Зеленского
Кремль не спешит ответить на предложение Зеленского

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?