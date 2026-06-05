Палата представителей США поддержала законопроект о помощи Украине и санкциях против РФ

Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении Украине новой военной помощи, поддержке восстановления и введении новых санкций против России. Что важно понимать, это решение было принято в обход традиционной процедуры благодаря голосам части республиканцев, выступивших против позиции президента Дональда Трампа.

Палата представителей США встала на сторону Украины

Американские журналисты обращают внимание на то, что за принятие законопроекта отдали свои голоса 226 конгрессменов, а против высказались 195.

Кроме того, указано, что документ был вынесен на голосование с помощью специальной процедуры петиции в обход комитетов (discharge petition).

Важным моментом стало еще и то, что к демократам присоединились 18 республиканцев и один независимый конгрессмен Кевин Кайли — его голос дал возможность запустить этот процесс.

С официальным заявлением по этому поводу уже выступил самый высокий по рангу представитель меньшинства в Комитете по иностранным делам Грегори Микс во время выступления в Палате представителей:

Мы все хотим, чтобы эта война кончилась. Вопрос заключается в том, как именно? Поделиться

На фоне последних событий он попросил Конгресс поддержать "храбрых украинцев, борющихся за свое будущее и предоставить им оружие, необходимое для самозащиты".