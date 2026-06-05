Палата представників США підтримала законопроєкт про допомогу Україні та санкції проти РФ
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Палата представників США підтримала законопроєкт про допомогу Україні та санкції проти РФ

Палата представників США стала на бік України
Джерело:  The Hill

Палата представників США ухвалила законопроєкт про надання Україні нової військової допомоги, підтримку відбудови та введення нових санкцій проти Росії. Що важливо розуміти, це рішення було ухвалене в обхід традиційної процедури завдяки голосам частини республіканців, які виступили проти позиції президента Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Все ще малоймовірно, що цей документ розглянуть у Сенаті, адже його контролюють республіканці. 
  • Лідер більшості республіканець Джон Тун вкрай рідко йде всупереч позиції президента США.

Палата представників США стала на бік України

Американські журналісти звертають увагу на те, що за ухвалення законопроєкту віддали свої голоси 226 конгресменів, а проти висловилися 195.

Окрім того, наголошується, що документ винесли на голосування за допомогою спеціальної процедури петиції в обхід комітетів (discharge petition).

Важливим моментом стало ще й те, що до демократів приєдналися 18 республіканців та один незалежний конгресмен Кевін Кайлі — саме його голос дав можливість запустити цей процес.

З офіційною заявою з цього приводу вже виступив найвищий за рангом представник меншості в Комітеті у закордонних справах Грегорі Мікс під час виступу в Палаті представників:

Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Питання полягає в тому, як саме?

На тлі останніх подій він попросив Конгрес підтримати "хоробрих українців, які борються за своє майбутнє та надати їм зброю, необхідну для самозахисту”.

Що важливо розуміти, цей законопроєкт також передбачає протидію впливу з боку РФ, виділення додаткової безпекової допомоги країнам Балтії, а також надання Україні позик за програмою іноземного військового фінансування для закупівлі зброї.

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