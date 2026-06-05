Українські війська рознесли 14 районів зосередження армії РФ

4 червня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу 14 районів зосередження живої сили, два пункти управління та три артилерійські засоби російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1563-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 273 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 5 червня 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 05.06.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 370 890 (+1550) осіб;
танків — 11 980 (+2) од;
бойових броньованих машин — 24 684 (+8) од;
артилерійських систем — 43 315 (+68) од;
РСЗВ — 1 832 (+2) од;
засобів ППО — 1 404 (+1) од;
наземних робототехнічних комплексів — 1 576 (+14) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 329 772 (+2046) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 103 300 (+329) од;
спеціальної техніки — 4 250 (+2) од.
Крім того, застосував 9875 дронів-камікадзе та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 — із реактивних систем залпового вогню.
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