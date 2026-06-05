Российские оккупанты убили 7 человек в Херсоне, Киевской и Днепровской областях
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты убили 7 человек в Херсоне, Киевской и Днепровской областях

ДСНС Украины
Последствия атак России на Украину 4-5 июня
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За прошедшие сутки армия РФ продолжала терроризировать разные регионы Украины. О новых жертвах вражеских атак сообщают в Киевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Главные тезисы

Враг атаковал мирное гражданское предприятие пищевой промышленности в Киевской области.
Согласно последним данным, в здании могут находиться люди.

Последствия атак России на Украину 4-5 июня

2 человека погибли и еще два ранены в результате российских ударов дронами и артиллерией по Днепропетровской области.

В Павлоградском районе россияне целились по райцентру и Троицкой общине. Повреждены предприятие и частные дома. Погибла женщина. Человек 74 лет госпитализирован в состоянии средней тяжести. 48-летний будет лечиться амбулаторно.

Александр Ганжа

Александр Ганжа

Глава Днепропетровской ОВА

В 09:38 он официально подтвердил, что тело 51-летнего мужчины обнаружили на месте ночной вражеской атаки в Павлограде.

Вечером 4 июня российские захватчики оборвали жизнь 75-летнего мужчины в Корабельном районе Херсона — враг ударил дроном.

Кроме того, вчера солдаты РФ атаковали автомобиль экстренной медицинской помощи на территории больницы в Днепровском районе Херсона — ранения получили 3 медработника.

В Броварском районе Киевщины в результате удара российских дронов погибли 4 человека, еще четверо гражданских травмированы. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калишник.

Что важно понимать, противник снова атаковал мирное гражданское предприятие пищевой промышленности.

На территории предприятия пожар в административном здании, частично разрушены конструкции. По оперативной информации, в здании могут находиться люди. Двое работников спасателям уже удалось деблокировать, — сообщил Калашник.

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