Російські окупанти вбили 7 людей у Херсоні, на Київщині та Дніпровщині

Протягом минулої доби армія РФ продовжувала тероризувати різні регіони України. Про нові жертви ворожих атак повідомляють у Київській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Наслідки атак Росії на Україну 4-5 червня

2 людини загинули та ще дві були поранені внаслідок російських ударів дронами та артилерією по Дніпропетровській області.

У Павлоградському районі росіяни цілили по райцентру та Троїцькій громаді. Пошкоджені підприємство та приватні будинки. Загинула жінка. Чоловік 74 років госпіталізований у стані середньої тяжкості. 48-річний — лікуватиметься амбулаторно. Олександр Ганжа Глава Дніпропетровської ОВА

О 09:38 він офіційно підтвердив, що тіло 51-річного чоловіка виявили на місці нічної ворожої атаки у Павлограді.

Увечері 4 червня російські загарбники обірвали життя 75-річного чоловіка в Корабельному районі Херсона — ворог вдарив дроном.

Окрім того, вчора солдати РФ атакували автомобіль екстреної медичної допомоги на території лікарні у Дніпровському районі Херсона — поранення отримали 3 медпрацівники.

У Броварському районі Київщини внаслідок удару російських дронів загинуло 4 людей, ще четверо цивільних травмовано. Про це повідомив глава Київської ОВА Микола Калишник.

Що важливо розуміти, противник знову атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості.