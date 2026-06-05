Російські окупанти вбили 7 людей у Херсоні, на Київщині та Дніпровщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти вбили 7 людей у Херсоні, на Київщині та Дніпровщині

ДСНС України
Наслідки атак Росії на Україну 4-5 червня
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Протягом минулої доби армія РФ продовжувала тероризувати різні регіони України. Про нові жертви ворожих атак повідомляють у Київській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Головні тези:

  • Ворог атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості на Київщині.
  • Згідно з останніми даними, в будівлі можуть перебувати люди. 

Наслідки атак Росії на Україну 4-5 червня

2 людини загинули та ще дві були поранені внаслідок російських ударів дронами та артилерією по Дніпропетровській області.

У Павлоградському районі росіяни цілили по райцентру та Троїцькій громаді. Пошкоджені підприємство та приватні будинки. Загинула жінка. Чоловік 74 років госпіталізований у стані середньої тяжкості. 48-річний — лікуватиметься амбулаторно.

Олександр Ганжа

Олександр Ганжа

Глава Дніпропетровської ОВА

О 09:38 він офіційно підтвердив, що тіло 51-річного чоловіка виявили на місці нічної ворожої атаки у Павлограді.

Увечері 4 червня російські загарбники обірвали життя 75-річного чоловіка в Корабельному районі Херсона — ворог вдарив дроном.

Окрім того, вчора солдати РФ атакували автомобіль екстреної медичної допомоги на території лікарні у Дніпровському районі Херсона — поранення отримали 3 медпрацівники.

У Броварському районі Київщини внаслідок удару російських дронів загинуло 4 людей, ще четверо цивільних травмовано. Про це повідомив глава Київської ОВА Микола Калишник.

Що важливо розуміти, противник знову атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості.

На території підприємства триває пожежа адміністративної будівлі, частково зруйновані конструкції. За оперативною інформацією, в будівлі можуть перебувати люди. Двох працівників рятувальникам уже вдалося деблокувати, — повідомив Калашник.

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