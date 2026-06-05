Російські окупанти вбили 7 людей у Херсоні, на Київщині та Дніпровщині

Протягом минулої доби армія РФ продовжувала тероризувати різні регіони України. Про нові жертви ворожих атак повідомляють у Київській, Херсонській та Дніпропетровській областях.
Головні тези:
- Ворог атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості на Київщині.
- Згідно з останніми даними, в будівлі можуть перебувати люди.
Наслідки атак Росії на Україну 4-5 червня
2 людини загинули та ще дві були поранені внаслідок російських ударів дронами та артилерією по Дніпропетровській області.
О 09:38 він офіційно підтвердив, що тіло 51-річного чоловіка виявили на місці нічної ворожої атаки у Павлограді.
Увечері 4 червня російські загарбники обірвали життя 75-річного чоловіка в Корабельному районі Херсона — ворог вдарив дроном.
Окрім того, вчора солдати РФ атакували автомобіль екстреної медичної допомоги на території лікарні у Дніпровському районі Херсона — поранення отримали 3 медпрацівники.
У Броварському районі Київщини внаслідок удару російських дронів загинуло 4 людей, ще четверо цивільних травмовано. Про це повідомив глава Київської ОВА Микола Калишник.
Що важливо розуміти, противник знову атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості.
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