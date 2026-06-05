РФ ударила по підприємству дитячого харчування на Київщині — 4 загиблих
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ ударила по підприємству дитячого харчування на Київщині — 4 загиблих

Київська ОВА
Атака РФ на Київщину 5 червня - останні подробиці

Вранці 5 червня російські загарбники здійснили атаку на підприємство дитячого харчування в Броварському районі Київської області. Спочатку повідомлялося про одного загиблого, однак згодом кількість жертв зросла до 4 осіб.

Головні тези:

  • Наразі на місці удару тривають рятувальні роботи.
  • Окрім того, продовжується пошук людей та ліквідація наслідків атаки.

Атака РФ на Київщину 5 червня — останні подробиці

Про наслідки нової російської атаки розповів очільник Київської ОВА Микола Калашник.

За попередньою інформацією у Броварському районі внаслідок удару російських дронів загинула людина. Ще четверо людей травмовано, — повідомив він о 09:18.

Однак вже о 10:12 Калишник офіційно підтвердив, що кількість жертв зросла до 4 осіб, а поранених — до 7.

За його словами, російські загарбники атакували мирне цивільне підприємство харчової промисловості — під удар потрапили цивільні, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях.

На території підприємства триває пожежа адміністративної будівлі, частково зруйновані конструкції. За оперативною інформацією, в будівлі можуть перебувати люди. Двох працівників рятувальникам уже вдалося деблокувати, — додав Калишник.

Він також наголосив, що на місці тривають рятувальні роботи, пошук людей та ліквідація наслідків атаки.

Росія вкотре демонструє, що її ціллю є не військові об’єкти, а звичайні люди, які живуть і працюють на своїй землі, — зазначив глава Київської ОВА.

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