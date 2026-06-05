РФ ударила по підприємству дитячого харчування на Київщині — 4 загиблих

Вранці 5 червня російські загарбники здійснили атаку на підприємство дитячого харчування в Броварському районі Київської області. Спочатку повідомлялося про одного загиблого, однак згодом кількість жертв зросла до 4 осіб.
Головні тези:
- Наразі на місці удару тривають рятувальні роботи.
- Окрім того, продовжується пошук людей та ліквідація наслідків атаки.
Атака РФ на Київщину 5 червня — останні подробиці
Про наслідки нової російської атаки розповів очільник Київської ОВА Микола Калашник.
Однак вже о 10:12 Калишник офіційно підтвердив, що кількість жертв зросла до 4 осіб, а поранених — до 7.
За його словами, російські загарбники атакували мирне цивільне підприємство харчової промисловості — під удар потрапили цивільні, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях.
Він також наголосив, що на місці тривають рятувальні роботи, пошук людей та ліквідація наслідків атаки.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-