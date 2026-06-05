Російський екоцид завдав Україні збитків на 6,9 трлн грн

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець нагадує світу про наслідки свідомого та цілеспрямованого екоциду Росії. З заявою з цього приводу він виступив у Всесвітній день охорони довкілля.

Російський екоцид призводить до жахливих наслідків

Дмитро Лубінець нагадує світу про те, що вже понад 12 років Росія веде війну проти України, знищуючи все живе на своєму шляху.

Як зазначив омбудсман, противник свідомо зробив мішенню українську природу, свідомо нехтуючи правом кожної людини на безпечне довкілля.

Він також наголосив, що суми збитків лише з 2022 року дійсно шокують — 6,9 трильйона гривень.

Що важливо розуміти. з них майже 4 трильйони — знищені та пошкоджені природоохоронні території, ще близько 2 трильйонів — забруднені ґрунти.

Але за цими цифрами — те, що неможливо виміряти грошима. Це вкрадене літо на Чорному морі, де через обстріли портів розливи нафтопродуктів на площі до 800 квадратних кілометрів знищують морські екосистеми. Це базове право людини — мати доступ до чистої води. Достатньо згадати російську атаку на Дністровську ГЕС, коли через витік мастил під загрозою опинилося питне водопостачання для сотень тисяч людей в Україні та Молдові. Дмитро Лубінець Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

За словами омбудсмана, ворог умисно б’є туди, де наслідки відчуваються найбільше і найдовше.

На цьому тлі Лубінець нагадав, як важливо для України та світу, щоб Росія понесла повну відповідальність за кожну отруєну річку та кожен метр знищеної землі.