Российский экоцид нанес Украине ущерб в размере 6,9 трлн грн

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец напоминает миру о последствиях сознательного и целенаправленного экоцида России. С заявлением по этому поводу он выступил во Всемирный день охраны окружающей среды.
Главные тезисы
- Международное сообщество не имеет права игнорировать тот факт, что враг намеренно избрал мишенью украинскую природу.
- Экологические катастрофы такого масштаба фактически влияют на все человечество.
Российский экоцид приводит к ужасающим последствиям
Дмитрий Лубинец напоминает миру о том, что уже более 12 лет Россия ведет войну против Украины, уничтожая все живое на своем пути.
Как отметил омбудсман, противник сознательно сделал мишенью украинскую природу, сознательно пренебрегая правом каждого человека на безопасную окружающую среду.
Он также подчеркнул, что суммы ущерба только с 2022 года действительно шокируют — 6,9 триллиона гривен.
Что важно понимать, из них почти 4 триллиона — уничтоженные и поврежденные природоохранные территории, еще около 2 триллионов — загрязнение почвы.
По словам омбудсмана, враг намеренно бьет туда, где последствия ощущаются больше всего и дольше всего.
На этом фоне Лубинец напомнил, как важно для Украины и мира, чтобы Россия понесла полную ответственность за каждую отравленную реку и каждый метр уничтоженной земли.
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