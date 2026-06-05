Российский экоцид нанес Украине ущерб в размере 6,9 трлн грн

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец напоминает миру о последствиях сознательного и целенаправленного экоцида России. С заявлением по этому поводу он выступил во Всемирный день охраны окружающей среды.

Российский экоцид приводит к ужасающим последствиям

Дмитрий Лубинец напоминает миру о том, что уже более 12 лет Россия ведет войну против Украины, уничтожая все живое на своем пути.

Как отметил омбудсман, противник сознательно сделал мишенью украинскую природу, сознательно пренебрегая правом каждого человека на безопасную окружающую среду.

Он также подчеркнул, что суммы ущерба только с 2022 года действительно шокируют — 6,9 триллиона гривен.

Что важно понимать, из них почти 4 триллиона — уничтоженные и поврежденные природоохранные территории, еще около 2 триллионов — загрязнение почвы.

Но по этим цифрам то, что невозможно измерить деньгами. Это украденное лето на Черном море, где из-за обстрелов портов разливы нефтепродуктов на площади до 800 квадратных километров уничтожают морские экосистемы. Это базовое право человека — иметь доступ к чистой воде. Достаточно вспомнить российскую атаку на Днестровскую ГЭС, когда из-за утечки масел под угрозой оказалось питьевое водоснабжение для сотен тысяч людей в Украине и Молдове. Дмитрий Лубинец Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

По словам омбудсмана, враг намеренно бьет туда, где последствия ощущаются больше всего и дольше всего.

На этом фоне Лубинец напомнил, как важно для Украины и мира, чтобы Россия понесла полную ответственность за каждую отравленную реку и каждый метр уничтоженной земли.