Российский экоцид нанес Украине ущерб в размере 6,9 трлн грн
Категория
Украина
Дата публикации

Российский экоцид нанес Украине ущерб в размере 6,9 трлн грн

Дмитрий Лубинец
Российский экоцид приводит к ужасающим последствиям
Читати українською

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец напоминает миру о последствиях сознательного и целенаправленного экоцида России. С заявлением по этому поводу он выступил во Всемирный день охраны окружающей среды.

Главные тезисы

  • Международное сообщество не имеет права игнорировать тот факт, что враг намеренно избрал мишенью украинскую природу.
  • Экологические катастрофы такого масштаба фактически влияют на все человечество.

Российский экоцид приводит к ужасающим последствиям

Дмитрий Лубинец напоминает миру о том, что уже более 12 лет Россия ведет войну против Украины, уничтожая все живое на своем пути.

Как отметил омбудсман, противник сознательно сделал мишенью украинскую природу, сознательно пренебрегая правом каждого человека на безопасную окружающую среду.

Он также подчеркнул, что суммы ущерба только с 2022 года действительно шокируют — 6,9 триллиона гривен.

Что важно понимать, из них почти 4 триллиона — уничтоженные и поврежденные природоохранные территории, еще около 2 триллионов — загрязнение почвы.

Но по этим цифрам то, что невозможно измерить деньгами. Это украденное лето на Черном море, где из-за обстрелов портов разливы нефтепродуктов на площади до 800 квадратных километров уничтожают морские экосистемы. Это базовое право человека — иметь доступ к чистой воде. Достаточно вспомнить российскую атаку на Днестровскую ГЭС, когда из-за утечки масел под угрозой оказалось питьевое водоснабжение для сотен тысяч людей в Украине и Молдове.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

По словам омбудсмана, враг намеренно бьет туда, где последствия ощущаются больше всего и дольше всего.

На этом фоне Лубинец напомнил, как важно для Украины и мира, чтобы Россия понесла полную ответственность за каждую отравленную реку и каждый метр уничтоженной земли.

У экологических катастроф такого масштаба нет границ, поэтому мир не имеет права привыкать к этой реальности или воспринимать ее как статистику, — отметил омбудсман.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Экоцид России в Украине. Вышел тизер документального фильма "Дивия"
Экоцид России в Украине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Экоцид РФ в Украине. Зеленский встретился с представителями Международной рабочей группы
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Невыносимый запах и ужасные последствия. Что известно об экоциде России в Харькове
Экоцид России в Харькове

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?